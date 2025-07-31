В 2025 году наметилась устойчивая тенденция: российские путешественники массово отказываются от привычного отдыха на курортах в пользу насыщенных приключенческих программ. Совместное исследование туроператора RussiaDiscovery и производителя снаряжения Red Fox показывает кардинальное изменение предпочтений отдыхающих. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Особенно заметно вырос спрос на посещение труднодоступных природных уголков страны. За два года количество желающих совершить восхождение увеличилось почти в три раза, а популярность треккинга выросла на две трети.

Так, турпоток на плато Путорана увеличился более чем вдвое, в Сибирь стало ездить втрое больше туристов, а Сахалин и Курильские острова прибавили около половины посетителей по сравнению с предыдущими годами. За рубежом россияне чаще стали выбирать Японию, Кению, Южно-Африканскую Республику, Непал и Аргентину.

Наибольшим спросом пользуются комплексные туры, сочетающие несколько видов активностей — они составляют почти половину всех продаж. Каждый четвертый путешественник предпочитает познавательные поездки с осмотром достопримечательностей. Зимой особой популярностью пользуются снегоходные туры, на которые приходится каждый восьмой заказ.

Среди зарубежных направлений уверенно лидирует Япония, привлекающая каждого пятого туриста. Африканские страны — Кения и ЮАР — вместе собирают четверть всех международных поездок. Внутри России особой популярностью пользуются северные и дальневосточные регионы с их уникальной природой.

Прочитайте также Самые дорогие экскурсии в мире: когда туризм становится привилегией и способом инвестировать в впечатления

Типичный российский путешественник — это женщина около 40 лет. Именно они составляют две трети клиентов турфирм. При этом познавательные туры чаще всего выбирают женщины в возрасте 42−44 лет.

Эксперты связывают новые тренды с изменившимися после пандемии ценностями. Современные туристы ставят впечатления выше комфорта, а социальные сети активно популяризируют нестандартные маршруты. Многие ранее малодоступные направления теперь предлагают безопасные программы даже для новичков.

Как отмечают эксперты, сегодня туристов больше привлекают аутентичные места, где можно познакомиться с традиционной культурой и нетронутой природой. Этот запрос на подлинность становится определяющим при выборе путешествия.

Рост интереса к активному отдыху стимулировал продажи специального оборудования. Производители отмечают значительное увеличение спроса на палатки, походную одежду и снаряжение для альпинизма. Особенно популярны стали вместительные рюкзаки, легкие спальники и быстросохнущая одежда.

По данным Red Fox, летняя экипировка занимает основную долю продаж в теплый сезон, уступая место зимним товарам с наступлением холодов. При этом профессиональное снаряжение для экстремальных условий остается востребованным круглый год.