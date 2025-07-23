Президент России Владимир Путин подписал новый закон, направленный на поддержку туроператоров, работающих с дружественными государствами. Документ, разработанный Минэкономразвития при участии отраслевых экспертов, вступит в силу 1 сентября 2025 года и предусматривает ряд существенных преференций для туристического бизнеса.

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Основным нововведением стало установление льготного размера финансового обеспечения ответственности для туроператоров, специализирующихся на организации поездок в страны с благоприятными условиями для российских туристов. Теперь таким компаниям достаточно будет располагать гарантиями в размере 500 тыс. руб., что соответствует требованиям для операторов внутреннего туризма.

Закон также вносит изменения в порядок формирования компенсационных фондов. Стоимость туров в дружественные страны больше не будет учитываться при расчете обязательных отчислений в Фонд персональной ответственности. Это особенно важно для операторов, работающих исключительно с такими направлениями.

Для компаний, сочетающих различные виды туристической деятельности — внутренний, въездной и ограниченный выездной туризм, — предусмотрены дополнительные послабления. При полном формировании фонда персональной ответственности они освобождаются от необходимости предоставлять дополнительное финансовое обеспечение.

Если туроператор создает только выездные туры, то он должен сформировать такой фонд в размере не менее 7% общей стоимости туров за предыдущий год. Взносы выплачиваются раз в квартал в размере 1% от стоимости проданных туров, а при резком росте продаж в первом квартале — сразу 1% от текущего объема.

Одновременно закон устанавливает строгие ограничения. Туроператоры, получившие льготный статус, лишаются права продавать туры в «недружественные» страны. Нарушение этого требования приведет к исключению из реестра и невозможности продолжения деятельности.

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Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский высоко оценил принятие нового закона. «Принятие этого закона — важный шаг в развитии туристического сотрудничества со странами СНГ и другими дружественными государствами. Новые нормы учитывают реальные риски: в отличие от дальнего зарубежья, эти направления не требуют сложных логистических схем и больших финансовых гарантий,» — подчеркнул эксперт.

Он также отметил гибкий подход к формированию перечня стран: «Это позволит оперативно реагировать на изменения международной обстановки. По нашим оценкам, закон может привести к снижению стоимости туров в приоритетные направления на 10−15%».

Статистика последних лет демонстрирует устойчивый рост популярности дружественных направлений. В 2024 году турпоток в Белоруссию увеличился на 40%, спрос на Узбекистан вырос на 25%, а популярность Армении и Кыргызстана возросла на 15−20%.

В Минэкономразвития рассчитывают, что новые меры поддержки позволят к 2026 году увеличить турпоток в дружественные страны на 30−50%. Важной задачей также является вывод из «теневого» сектора до 20% рынка и создание условий для разработки новых туристических маршрутов.

Принятый закон стал частью системной работы по переориентации туристических потоков. Следующими шагами станут развитие инфраструктуры приграничных регионов и упрощение визовых процедур с ключевыми партнерами. Окончательный перечень «дружественных» стран будет утвержден правительством РФ до конца текущего года.