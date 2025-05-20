Несмотря на сокращение доступных направлений, оздоровительный туризм за рубежом продолжает пользоваться спросом у российских путешественников. Как отмечают эксперты, на фоне дорогих и длительных перелетов в Европу многие туристы выбирают более доступные варианты, включая курорты Белоруссии, Турции, Индии и других стран с прямым транспортным сообщением и безвизовым режимом.

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По данным туроператора Fun&Sun, Белоруссия стала самым востребованным направлением для оздоровительного отдыха. Как пояснила руководитель по связям с общественностью компании Ольга Иванова, популярность белорусских санаториев объясняется возможностью совмещать лечение с экскурсионными программами.

Среди лидеров спроса — санатории «Радон», «Альфа-Радон» в Гродненской области, имени Ленина под Могилевом, «Летцы» в Витебской области и «Серебряные ключи» в Гомельской области.

Турецкие термальные курорты также пользуются стабильным спросом, особенно направления Ялова на берегу Мраморного моря и Афьонкарахисар во Фригийской долине, известный как термальная столица Турции.

Как отметила Иванова, эти курорты предлагают высокий уровень сервиса по более доступным ценам по сравнению с европейскими аналогами, специализируясь на лечении широкого спектра заболеваний.

Особый интерес вызывает Бурса — единственный турецкий город, входящий в Европейскую ассоциацию исторических термальных городов.

Азербайджан занимает третье место в рейтинге популярности благодаря короткому перелету, доступным ценам и отсутствию языкового барьера.

Венгрия, несмотря на репутацию страны с развитой медициной, становится менее популярной из-за визовых сложностей и длительного перелета.

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Генеральный директор турагентства «Лента странствий» Татьяна Лукашевич подчеркнула, что визовые проблемы серьезно ограничивают спрос на европейские направления. Она привела примеры, когда туристам пришлось переносить поездки в Италию из-за задержек в выдаче виз, несмотря на своевременную подачу документов.

Как отмечают эксперты, белорусские санатории выигрывают у российских Кавказских Минеральных Вод по цене. По словам Лукашевич, аналогичная программа лечения в Белоруссии обходится примерно на 50 тыс. руб. дешевле, чем на российских курортах, при этом предлагая богатые экскурсионные возможности.

Заместитель генерального директора компании «Ванд» Светлана Кречкина отметила, что доля оздоровительных туров за рубеж в общем объеме продаж компании составляет менее 1%.

Единственным популярным экзотическим направлением остается индийский курорт Керала, где туристы сосредотачиваются исключительно на лечебных программах, таких как панчакарма, программы похудения и лечения псориаза.

Таким образом, в текущих условиях Белоруссия остается наиболее привлекательным направлением для россиян, сочетая доступные цены, качественное лечение и разнообразные возможности для отдыха.