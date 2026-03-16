Российские компании, занимающиеся организацией отдыха на Ближнем Востоке, отчитались о завершении эвакуации своих клиентов из Объединенных Арабских Эмиратов. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), процесс вывоза путешественников, купивших готовые туры, полностью завершился к 15 марта.

Некоторые туроператоры, среди которых FUN&SUN, Anex, Coral Travel, Space Travel, PEGAS Touristik, «Русский Экспресс», PAC Group, ПАКС и «Интурист», справились с задачей даже раньше запланированного срока — уже 12 марта.

В ассоциации уточнили, что на родину вернулись практически все организованные туристы — 99% от общего числа. Не выехали только те, кто сознательно предпочел остаться в Эмиратах по собственным причинам. В большинстве своем это путешественники, которые приобретали у туроператоров лишь проживание в отелях, авиабилеты же покупали самостоятельно. Некоторые из них пытались перенести перелет на более поздние даты, но рейсы, на которые они рассчитывали, впоследствии также отменялись. В подобных ситуациях ответственность за клиентов туроператоры не несут, отметили в АТОР.

По оценкам участников рынка, на момент обострения обстановки 28 февраля в ОАЭ находилось порядка 50 тыс. российских отдыхающих. Примерно 23 тыс. из них прибыли в страну в составе организованных групп по пакетным турам. Еще около 7 тыс. человек забронировали через туроператоров только отели, самостоятельно решая вопросы с перелетом.

Прочитайте также Главный фондовый индикатор Дубая пересек красную линию «медвежьей» зоны

На протяжении последующих двух с половиной недель авиакомпании и туроператоры в круглосуточном режиме занимались возвращением соотечественников. Для вывоза использовались как регулярные, так и дополнительные коммерческие рейсы по мере возобновления работы воздушных гаваней Дубая, Абу-Даби и других эмиратов.

Продажи туров и отдельных услуг в регион сейчас приостановлены. Действует официальная рекомендация Министерства иностранных дел и Минэкономразвития воздерживаться от поездок в шесть государств Ближнего Востока, включая ОАЭ. Воздушное пространство над регионом остается частично закрытым, многие рейсы до сих пор не выполняются.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплате компенсаций туристам, чьи поездки на Ближний Восток были сорваны.

