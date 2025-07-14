Российские специалисты из Сколтеха создали операционную систему для роботов, которая позволяет им общаться друг с другом на естественном человеческом языке при выполнении совместных задач. Основная проблема при управлении группой роботов заключается в том, что их коммуникация происходит в цифровом виде, что непонятно для человека-оператора и затрудняет контроль и корректировку их действий.

Craig Sybert/Unsplash

Новая операционная система CognitiveOS решает эту проблему. Она позволяет человеку ставить задачи, контролировать процесс и вмешиваться в него, понимая, о чем «говорят» роботы. Например, пользователь заказывает напиток. Робот-собака принимает заказ и на человеческом языке передает его роботу-манипулятору. Тот находит бутылку, наливает напиток и передает его собаке для доставки.

Система является модульной, что позволяет устанавливать ее на роботов разных типов и комбинировать программные блоки в зависимости от задач. Это экономит вычислительные мощности, так как задействуются только необходимые функции. Все расчеты производятся непосредственно «на борту» машины, что делает роботов более автономными, быстрыми и надежными, поскольку не требуется связь с удаленными серверами.

Эксперты отмечают, что, хотя эта функция облегчает управление для человека, она имеет и недостатки. Общение на естественном языке медленнее и менее надежно, чем прямая цифровая передача данных между машинами. Это может замедлить взаимодействие роботов и увеличить потребление энергии. Однако для задач, где роботы работают в тесном контакте с людьми, такая функция очень полезна.

Ранее Минпромторг сообщил, что собирается выделить до 2,5 млрд руб. субсидии производителям роботов на проведение разработок.