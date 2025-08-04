Правительство Российской Федерации планирует включить системы управления предприятием (ERP) в перечень объектов критической информационной инфраструктуры. Как стало известно из источников в ИТ-отрасли, это решение направлено на ускорение перехода компаний на отечественное программное обеспечение.

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По информации представителей Минцифры, данный вопрос рассматривается в рамках реализации поправок к законодательству, принятых в апреле текущего года. В ведомстве подчеркивают, что ERP-системы играют ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы предприятий, что требует их соответствия повышенным стандартам безопасности.

С 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения, согласно которым государственные органы получат полномочия по определению категорий объектов критической инфраструктуры. Ранее эта функция находилась в компетенции самих компаний, что, по мнению регуляторов, не всегда позволяло объективно оценивать потенциальные риски.

После прекращения деятельности немецкой компании SAP на российском рынке многие предприятия столкнулись с серьезными трудностями. Отсутствие технической поддержки и регулярных обновлений зарубежных решений вынуждает компании искать отечественные аналоги, однако процесс их внедрения сопряжен с существенными затратами и требует значительного времени.

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Согласно данным отраслевых аналитиков, около четверти российских предприятий продолжают использовать иностранные ERP-системы. Среди них — крупнейшие компании различных секторов экономики, включая финансовые организации, промышленные холдинги и транспортные предприятия.

Отраслевые специалисты отмечают неоднозначность сложившейся ситуации. Представители ИТ-ассоциаций указывают на необходимость ускоренного перехода на российские решения в целях обеспечения кибербезопасности. В то же время эксперты, представляющие интересы крупного бизнеса, подчеркивают недостаточную готовность отечественных продуктов к полноценной замене зарубежных аналогов.

По мнению аналитиков, процесс полного перехода на российские ERP-системы в крупных компаниях может занять от трех до семи лет. Основными препятствиями называются ограниченная функциональность отечественных решений, высокая стоимость внедрения и дефицит квалифицированных специалистов.

Отмечается, что некоторые компании формально декларируют переход на российское ПО, продолжая при этом использовать прежние системы. Власти рассчитывают, что новый статус ERP-систем как объектов критической инфраструктуры позволит обеспечить более последовательную реализацию политики импортозамещения.