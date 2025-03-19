95% российских зумеров «сидят» на доставке, 76% снимают контент для соцсетей в кафе и ресторанах, почти 50% охотно пробуют блюда по ИИ-рецептам, а 28% совсем не употребляют алкоголь. При этом, вопреки стереотипам, 98% представителей поколения Z едят мясо, а из гастрономических направлений большинство предпочитают русскую кухню. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Сервис автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto провел масштабное исследование потребительских предпочтений российских зумеров: 2385 респондентов в возрасте от 18 до 27 лет ответили на 28 вопросов об их предпочтениях в еде и привычках потребления в сфере общепита.

В результате выяснилось, что 58% зумеров посещают кафе и рестораны от одного раза в день до нескольких раз в месяц, еще 25% — несколько раз в месяц, 16% — не каждый месяц и лишь около 1% опрошенных вообще не посещают общепит.

Абсолютное большинство — 95% представителей поколения Z с разной периодичностью пользуются доставкой готовых блюд. Из них 5% — ежедневно, 25% — несколько раз в неделю, 32% — несколько раз в месяц, 18% — один-два раза в месяц.

Интересно, что молодежь ходит в кафе в первую очередь для социализации (71%). Вкусная и эстетичная еда (69%), нежелание готовить (53%) и новые впечатления (52%) также вошли в топ причин для посещения общепита у представителей Gen-Z. 46% респондентов ходят на обед с работы или учебы, а 20% с помощью еды снимают стресс.

У большинства респондентов при посещении заведений есть компания. В основном это друзья (50%) и партнеры (30%). В одиночестве едят 12% опрошенных, с коллегами — 4%, а с другими близкими — 3%.

Если говорить о факторах регулярного предпочтения заведения, то определяющими для представителей Gen-Z являются качество блюд (81%), удобное расположение (67%) и уютная атмосфера (58%), а также вежливое и быстрое обслуживание (57%), низкие цены (52%) и программа лояльности (33%).

42% зумеров считают, что pet-friendly заведений должно быть больше, безразличны к ним 34%, а 18% высказались против такого формата. Причем 4% приемлют из четвероногих гостей только кошек, а 2% — только собак.

Предпочтения в еде

Исследование показало, Gen-Z предпочитают русскую (58%), японскую (53%), итальянскую (49%), кавказскую(41%) и американскую (31%) кухню.

64% российских зумеров с разной периодичностью заедают стресс: 8% из них признались, что делают это регулярно, 30% — иногда, 26% — редко, а 36% — никогда.

Интересно, что лишь около 2% представителей поколения Z — вегетарианцы. 40% опрошенных предпочитают мясо, 48% — курицу, а еще 10% — рыбу.

Почти половина зумеров заказывают блюда, рецепты которых созданы искусственным интеллектом: 41% пробуют их из любопытства, 7% — пробуют, потому что доверяют ИИ. 31% считают их просто маркетингом, 21% не интересуются подобными блюдами.

Тренд на здоровое питание

Опрос показал, что среди российских зумеров порядка 28% вообще не употребляют алкоголь, 29% употребляют спиртные напитки социально, а каждый третий (33%) — по особым поводам.

На вопрос, чего не хватает в меню общепита, российские зумеры ответили так: 41% — сезонных овощей, 32% — фермерских продуктов, 29% — безалкогольных вин и коктейлей, 23% — блюд без сахара, 15% — протеиновой еды и напитков, 13% — бездрожжевого хлеба, 13% — фито-чая и фито-кофе, 12% — блюд из TikTok.

65% молодых людей стараются есть здоровую пищу, а порядка 8% молодых людей всегда выбирают здоровое питание. 22% едят фаст-фуд чаще, чем здоровую еду и лишь 5% употребляют фаст-фуд на постоянной основе.

Цифровой комфорт

Абсолютно неприемлемыми в заведениях общепита российская молодежь считает оплату только наличными (76%), плохой интернет (43%), отсутствие возможности зарядить телефон (25%), а также отсутствие страничек заведения в соцсетях (19%).

76% российских зумеров снимают контент для соцсетей в заведениях. Из них 38% делают селфи в интерьерах престижных заведений, 35% снимают блюда с креативной подачей, 21% — рилсы со своей компанией, 17% делают лайфстайл зарисовки из жизни, а еще 7% снимают видео-отзывы. лишь 24% опрошенных не снимают контент в кафе и ресторанах.

39% зумеров ругают заведения в интернете. Из них 35% оставляли негативные отзывы 1–2 раза, а 4% — много раз. При этом большая часть респондентов (61%) никогда этого не делала.

Финансовая составляющая

Ожидаемо, большинство респондентов (80%) стремятся снизить свои траты, поэтому 55% готовят сами, а 25% выбирают блюда подешевле. При этом каждый пятый (20%) участник опроса не экономит на общепите.

Для 7% российских зумеров приемлемый чек в кафе или ресторане составляет до 500 руб., для 24% — до 2 тыс. руб. Около 7% респондентов заявили, что готовы заплатить до 4 тыс. руб. и более.

Культура благодарности

При этом почти половина (48%) опрошенных оставляют чаевые при хорошем обслуживании, а еще 7% — чтобы произвести впечатление. 22% вообще не оставляют на чай.

71% представителей поколения Z предпочитают бонусы и карты лояльности, 69% ценят спецпредложения и комбо, 59% предпочитают промокоды, 19% выбрали подписку на кофе, а 15% назвали акцию «приведи друга».