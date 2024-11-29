YouTube попросил блогеров удалить видео, которые содержат информацию об обходе блокировок Роскомнадзора. Всего на данный момент видеохостинг должен удалить более 300 материалов, сообщает РБК. Из уведомления следует, что если пользователь самостоятельно не удалит такой ролик, компания может быть вынуждена заблокировать контент.

Представитель Роскомнадзора подтвердил, что они направили требования об удалении материалов, касающихся использования VPN (Virtual Private Network — технология, которая позволяет создать защищенное соединение между устройством пользователя и сервером, за счет чего пользователи могут скрыть свой IP-адрес и сохранить конфиденциальность в сети), а также других способов обхода блокировок.

«К настоящему моменту со стороны администрации YouTube не исполнены требования по удалению более 300 материалов, популяризующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок доступа к противоправному в России контенту», — заявили в Роскомнадзоре.

1 марта 2024 года в России вступил в силу запрет на публикацию информации в интернете о способах обхода блокировок Роскомнадзора, под который в том числе попадает VPN.

Среди критериев, на основании которых ведомство может внести страницу и сайт в реестр запрещенной информации также упоминается информация, побуждающая к использованию таких методов, их преимуществ, информация о программах, позволяющих получить доступ к заблокированным ресурсам, предложения скачать такие программы или оплатить их.

С 30 ноября данный запрет будет расширен. Под него попадет публикация научной, научно-технической и статистической информации о VPN-сервисах. Исключением останется только информация для обеспечения защищенного удаленного доступа. Приказ будет действовать до 1 сентября 2029 года.

Ранее YouTube в США заблокировал видеоролики Адель, Боба Дилана, Green Day, REM, Burna Boy, Rush и других артистов из-за юридического конфликта с Обществом по защите авторских прав европейских музыкальных авторов и композиторов (SESAC). Компания указала, что причина ситуации лежит в неудачных переговорах с SESAC.