Основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер вошел в список долларовых миллиардеров Forbes с состоянием $1,3 млрд. Он первый в России представитель медицинской профессии, заработавший такое состояние именно на врачебной помощи, а не на производстве или продаже лекарств.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Основной капитал 69-летний акушер-гинеколог получил от компании «МД Медикал Груп», работающей под брендом «Мать и дитя». За последний год ее акции на Московской бирже выросли почти на 45%. Принадлежащий Курцеру пакет акций оценивается в 75,2 млрд руб. (около $975 млн). С 2013 года он также получил дивидендов на 18,8 млрд руб.

Курцер владеет долями в нескольких медицинских стартапах: биотехнологической компании «АйВиФарма» (разрабатывает лекарства для репродукции), онлайн-сервисе «Доктис» и лаборатории «Эвоген».

До Курцера в рейтинге Forbes фигурировали только владельцы фармпроизводителей и дистрибьюторов: Виктор Харитонин, Егор Кульков, Викрам Пуния, Вадим Якунин, Алексей Репик и Эдуард Нетылько.

Выпускник Пироговского университета, Курцер прошел путь от ординатора до доцента кафедры акушерства и гинекологии. В 1994 году, в 37 лет, возглавил столичный Центр планирования семьи и репродукции. В 2003-м стал главным акушером-гинекологом департамента здравоохранения Москвы.

В начале 2000-х занялся бизнесом. Московские власти выделили его компании участок рядом с Центром планирования под строительство Перинатального медицинского центра. Стройка обошлась в 2 млрд руб. Кредит дал Сбербанк под поручительство фармацевтического магната Игоря Рудинского. Ставка делалась на обеспеченных клиентов — средний чек в центре в 2011 году составлял около 300 тыс. руб. (около $10 тыс.).

В 2010 году компания взяла новый кредит, уже в ВТБ, на строительство госпиталя в элитном подмосковном Лапино. А в 2011-м «МД Медикал Груп» провела IPO на Лондонской бирже, где ее оценили почти в $900 млн.

Сейчас у компании 14 госпиталей и 75 клиник в 35 регионах России. Больше половины выручки приносит женское и детское здоровье: роды, ЭКО, гинекология, педиатрия. По итогам 2025 года выручка превысила 43 млрд руб., а чистая прибыль за первое полугодие составила более 5 млрд руб.

В 2016 году Курцера избрали академиком Российской академии наук. Тогда же он впервые в России провел открытую операцию на плоде с врожденным пороком развития позвоночника Spina bifida.

