Китай возглавил рейтинг стран по числу долларовых миллиардеров Global Rich List 2026, опередив США, сообщает китайская исследовательская организация Hurun Research Institute («Хужунь»). Россия оказалась на седьмом месте по числу миллиардеров.

Juan Marin, Unsplash

По данным «Хужунь», общее количество долларовых миллиардеров в мире впервые превысило отметку в четыре тысячи и достигло 4 020 человек. В Китае зарегистрировано 1 110 миллиардеров, что на 287 больше по сравнению с прошлым годом.

Рейтинг самых богатых людей Китая возглавляет Чжан Имин, его состояние оценивается примерно в $57,5–65,5 млрд. Он является сооснователем технологической компании ByteDance, владельца TikTok.

Интересно, что Имин, по образованию инженер-программист, известен своим непубличным образом жизни и технократическим подходом к бизнесу, предпочитая деловые костюмы простым футболкам, в отличие от многих коллег по Кремниевой долине. Свой первый успешный проект, агрегатор новостей Toutiao, он запустил в 2012 году, а уже через несколько лет бросил вызов мировым гигантам социальных сетей, сделав ставку на алгоритмы искусственного интеллекта. Именно эта страсть к алгоритмам, а не к созданию «еще одной соцсети», привела к рождению платформы, покорившей весь мир.

На втором месте находится Чжун Шаньшань, владелец производителя питьевой воды Nongfu Spring и биотехнологической компании Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, специализирующейся на разработке и производстве вакцин и диагностических препаратов, с состоянием $54,1–74,2 млрд.

До того как стать бизнесменом, Шаньшань работал журналистом, а в детстве из-за бедности освоил профессии каменщика и плотника. За свой жесткий стиль ведения переговоров и независимость он получил прозвище «одинокий волк». Несмотря на миллиардное состояние, он интересуется сельским хозяйством и однажды назвал себя «крестьянином по своей сути».

Замыкает тройку Ма Хуатэн (Пони Ма) — основатель технологического гиганта Tencent, его капитал составляет $52,2–56,6 млрд. До основания Tencent Ма Хуатэн работал в компании China Motion, где разрабатывал программное обеспечение для интернет-пейджеров, и именно там у него возникла идея создать собственный мессенджер. В свободное время он под псевдонимом «Pony» модерировал технические форумы и даже публиковал статьи в компьютерных журналах, делясь опытом с начинающими программистами. Интересно, что первые инвестиции Tencent получила благодаря тому, что инвесторы застали Ма и его команду за игрой в Diablo — их сплоченность и технический азарт произвели нужное впечатление.

США заняли второе место с 1 000 миллиардеров (+130), а Индия — третье с 308 миллиардеров (+24). Далее следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия расположилась на седьмой позиции с 105 миллиардерами (+10). В десятку также вошли Австралия, Сингапур и Канада.

Шестой год подряд самым богатым человеком мира остается американский предприниматель Илон Маск, состояние которого оценивается в $792 млрд. Он стал первым человеком в истории, чье состояние приблизилось к отметке в $800 млрд, чему способствовала сделка его космической корпорации SpaceX по приобретению компании xAI, занимающейся разработкой технологий в сфере искусственного интеллекта и социальных сетей.

Отдельно «Хужунь» отмечает рост числа компаний в сфере искусственного интеллекта: из 114 включенных в список компаний 46 оказались новыми, что делает ИИ крупнейшим источником появления новых миллиардеров в мире.

В 2025 году суммарное состояние мировых миллиардеров выросло более чем на 16% и достигло рекордной отметки в $18,3 трлн. Однако в отчете под названием «Сопротивление правлению богатых» подчеркивается резкий контраст между этим богатством и жизнью большинства людей на планете. На фоне рекордного прироста капитала миллиардеров каждый четвертый житель Земли сталкивается с регулярным дефицитом продовольствия, а почти половина населения продолжает жить в бедности.

