Минцифры готовит новые требования к совместимости смартфонов с российскими сетями 5G. Согласно проекту приказа ведомства, мобильные устройства должны будут поддерживать отечественный алгоритм шифрования «Кузнечик». Ввести это условие предлагается с 1 марта 2032 года. Содержание документа, копия которого есть у РБК, подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке.

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Новый порядок предполагает, что телефоны смогут защищать передаваемые данные с помощью российской криптографии и проверять их целостность. Для этого потребуется встроенная защита класса КС3 или выше. Аналогичную функцию должны будут поддерживать и базовые станции, однако применять «Кузнечик» они смогут только при подключении совместимых устройств. В Минцифры уточнили, что до установленного срока смартфоны без такой функции смогут пользоваться 5G в обычном режиме.

Главное препятствие для внедрения — отсутствие необходимой технологии в массовых мобильных чипах. В модемах Qualcomm и Unisoc, распространенных на рынке, поддержка «Кузнечика» не предусмотрена. Поскольку шифрование радиоканала должно выполняться на аппаратном уровне, одного обновления программного обеспечения будет недостаточно. По оценке гендиректора производителя базовых станций «Сигналтек» Алексея Алясева, появление смартфонов с российским алгоритмом в массовом сегменте возможно не ранее 2030 года. Перевооружение базовых станций может обойтись в сотни миллионов рублей и занять от одного до двух лет.

Установка специальной SIM-карты проблему не решит, считает замруководителя лаборатории криптографии «Криптонита» Владимир Бельский. Для обработки трафика с требуемой скоростью алгоритм должен быть реализован внутри модема или отдельного аппаратного блока. Готовых радиомодемов с отечественной криптографией для широкого рынка пока нет. При этом подобные решения уже используют в специализированных устройствах, включая промышленные контроллеры, счетчики и платежные терминалы.

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Вопрос о применении российских алгоритмов в сетях пятого поколения обсуждается несколько лет. Еще в 2019 году ФСБ предлагала обязать производителей базовых станций и абонентских устройств поддерживать отечественное шифрование, но подготовленные правила так и не утвердили. Против инициативы выступали Минэкономразвития, Qualcomm, Nokia, Ericsson и «ВымпелКом». По расчетам Минэка, дополнительные затраты операторов могли составить 14 млрд руб. раз в три года.

Дополнительные сложности создает отсутствие «Кузнечика» в стандартах 3GPP, на которых основаны технические требования к мобильным сетям. «Криптонит» разработал предложения по изменению этих стандартов, однако согласование затруднено из-за санкций, сообщил Бельский. Альтернативный путь — развивать в России производство смартфонов и модемных чипов, изначально рассчитанных на работу с национальными криптоалгоритмами.

Требования к шифрованию появляются в период подготовки инфраструктуры 5G на отечественном оборудовании. В конце лета операторам выделили частоты в диапазоне 4,63–4,99 ГГц с условием использования российских базовых станций. Перейти на них предполагается к концу 2031 года. В сентябре МТС, «МегаФон», Т2 и «ВымпелКом» сообщили о запуске сетей 5G в 16 городах. Теперь отрасли предстоит обеспечить совместимость не только сетевой инфраструктуры, но и пользовательских устройств с российскими средствами шифрования.

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