В России приступили к практическому освоению перспективного диапазона для сетей 5G, но переход к полноценному коммерческому использованию пока сдерживается дефицитом серийного отечественного оборудования для базовых станций. Единственным оператором, официально заявившим о работе в сегменте 4,9 ГГц, стала МТС — на текущий момент ее активность ограничена тестовыми сценариями.

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Опытные зоны МТС функционируют в пяти крупных городах: Москве, Санкт‑Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. В Минцифры пояснили, что право на проведение испытаний оператор получил на основании решения ГКРЧ от 25 июля 2019 года. Документ разрешает тестирование технических решений без взимания платы с пользователей и сохраняет силу до 1 августа 2027 года.

Точный состав установленного оборудования МТС не раскрывает. При этом нормативные требования ГКРЧ к работе в диапазоне 4,63–4,99 ГГц предполагают обязательное применение российских базовых станций, отечественного программного обеспечения и средств криптографической защиты. Согласно последнему решению комиссии, МТС выделена полоса шириной 90 МГц в сегменте 4,9–4,99 ГГц, «Вымпелкому» — частотный участок 4,81–4,9 ГГц.

Участники телеком‑рынка подчеркивают, что между пилотной эксплуатацией и построением коммерческой сети есть существенная разница. Источник «Коммерсанта» отмечает, что ранее действовавшие разрешения позволяли МТС тестировать решения, включая варианты с зарубежным оборудованием, без оказания платных услуг. По его оценке, длительное сохранение таких зон может приводить к возникновению помех и создавать сложности для других операторов.

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Остальные игроки рынка пока задействуют уже имеющиеся частотные ресурсы. «МегаФон» наращивает возможности 5G на базе частот LTE, Т2 планирует освоение диапазона 4,63–4,99 ГГц в сроки, согласованные с регулятором. «Вымпелком» ведет подготовку к запуску в выделенной полосе с учетом всех требований ГКРЧ.

Ключевым условием для масштабирования 5G в стране остается появление отечественных базовых станций в промышленных объемах. Компания «Иртея», 50% которой принадлежит МТС, намерена поставить первые сотни станций 5G уже в начале 2027 года. Параллельно Yadro планирует организовать серийный выпуск соответствующего оборудования в следующем году.

В начале сентября операторы анонсировали развертывание 5G‑сервисов в отдельных локациях свыше 20 населенных пунктов. Позднее, 15 сентября, вице‑премьер Дмитрий Григоренко сообщил о фактическом запуске стандарта в 16 городах‑миллионниках.

Эксперты расценивают текущие шаги как этап инфраструктурной подготовки и демонстрации технологических возможностей.

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