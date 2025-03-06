В феврале 2025 года в России отмечается снижение продаж новых легковых автомобилей. По данным экспертов, спад составляет 24-25%. Снижение месячных продаж произошло впервые почти за два года.

Так, по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), общие продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в феврале 2025 года составили почти 80 тыс. штук с учетом альтернативных каналов поставок, что на 24% меньше продаж февраля прошлого года.

В «Автостате» приводят схожую статистику. По их данным, за февраль было реализовано 78 тыс. новых легковых автомобилей. Как отмечают эксперты, этот показатель на 25% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Российский авторынок продемонстрировал отрицательную динамику впервые с апреля 2023 года. Тогда он показывал снижение в марте на 11%, а после непрерывно рос. Кроме того, эксперты отмечают, что февральский результат оказался на 12% хуже январского, что происходит довольно редко.

В последний раз такая тенденция наблюдалась в феврале 2015 года. Также отмечено, что объем продаж в 78 тыс. единиц является наименьшим ежемесячным показателем с июня 2023 года.

По данным от ППК («Паспорт промышленный консалтинг», совместное предприятие «Автостата» и системы электронных ПТС) — объем рынка в феврале 2025 года составил 80,5 тыс. штук.

По их данным, за первые 2 месяца 2025 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, и составили 170 964 автомобиля.

Председатель Комитета автопроизводителей Алексей Калицев, отметил, что такие факторы, как выросший утилизационный сбор, высокая стоимость кредитов и снижение их доступности, а также изменения в налоговой системе привели к сокращению объема продаж на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он считает, что в ближайшее время тренд на сокращение продаж сохранится. «В настоящий момент считаем возможным сохранить ранее озвученный прогноз в 1,4 млн. проданных автомобилей в текущем году», — подытожил эксперт.

В конце прошлого года аналитики прогнозировали, что, при благоприятном развитии событий, общий объем авторетейла в 2025 году может увеличится на 6% и составить 1,65 млн сделок. При негативном сценарии он сократится на 4%, до 1,5 млн.