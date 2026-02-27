Первые два месяца 2026 года стали для российского авторынка худшими за последние два десятилетия. С таким заявлением выступил Дмитрий Костромин, директор по продажам и маркетингу АвтоВАЗа, в рамках форума ForAuto 2026. По его словам, даже пессимистичные прогнозы компании не совпали с реальностью — реальность оказалась мрачнее.

Gustavo/Unsplash

Впрочем, полной безысходности пока нет. Костромин допускает, что во втором полугодии рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей способен ожить и хотя бы дотянуть до показателей прошлого года. Ранее на АвтоВАЗе рассчитывали на более оптимистичный сценарий: 1,5 млн проданных машин по итогам года, что на 7% выше результата 2025-го. Теперь же планы корректируются на ходу.

Как пояснил Костромин, статистика начала года удручает. Если же пересчитать методику и брать в расчет только те автомобили, которые реально проданы и поставлены на учет, картина становится еще менее привлекательной. По сути, рынок существует в параллельной реальности, где цифры регистраций не совпадают с отчетами.

Особенно показательная ситуация сложилась с продукцией самого АвтоВАЗа. В январе продажи Lada рухнули почти на 29% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а весь рынок просел на 16%. В феврале, как признают в компании, динамика тоже не радует — план продаж пришлось урезать более чем на 15%. Глава АвтоВАЗа Максим Соколов еще в середине февраля намекнул, что без радикальных решений ситуацию не исправить.

Ценовая политика тоже не добавляет ясности. В попытке удержать спрос компания снизила стоимость на модели Aura и Largus, но одновременно подняла ценники на другие машины, включая бестселлер Lada Granta. Рынок в ответ замер в ожидании.

Несмотря на мрачное начало года, Костромин старается сохранять осторожный оптимизм. По его словам, в этот раз хотя бы удалось избежать затоваривания складов — проблема, которая мучила отрасль последние годы. Но без нестандартных ходов, признает топ-менеджер, рынок не вытянуть. Первое полугодие обещает быть тяжелым, а вот дальше — если повезет — может начаться оживление. Главная надежда сейчас — повторить результат 2025 года, а не провалиться еще глубже.

