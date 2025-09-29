Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 29 сентября ввел режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который может продлиться до шести месяцев. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель первичной профсоюзной организации АвтоВАЗа Сергей Зайцев.

Михаил Воскресенский / РИА Новости

«Да», — ответил Зайцев на соответствующий вопрос агентства, добавив, что при улучшении ситуации с продажами автомобилей концерн вернется к стандартному графику.

Возможный переход на такой график пресс-служба АвтоВАЗа анонсировала еще 22 июля. Некоторые СМИ также ссылались на копию внутреннего приказа №283 от 21 июля. В документе указаны сроки четырехдневного режима с 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года.

Планы обсуждались на общезаводской конференции работников в начале сентября. Как указано в презентации вице-президента по персоналу и социальной политике АвтоВАЗа Дмитрия Михаленко, мера направлена на недопущение массовых сокращений и поддержание 40-тысячного коллектива. Предприятие также прорабатывает дополнительные меры по занятости и обратилось за поддержкой к федеральным и региональным властям для организации временных работ.

По данным аналитического агентства «Автостат», продажи легковых автомобилей Lada за восемь месяцев 2025 года упали на 24,9%, до 211,3 тыс. штук. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов в середине сентября скорректировал планы выпуска на год до 300 тыс. машин, хотя изначально ожидалось 500 тыс.

На прошлой неделе компания подтвердила цель по производству более 300 тыс. автомобилей в 2025 году, допустив рост до 500−600 тыс. в 2026 году при наличии спроса, особенно от таксомоторной отрасли. В середине сентября «Коммерсантъ» сообщил, что Минпромторг России готовит перечень моделей автомобилей, разрешенных для работы в такси с 1 марта 2026 года. По данным источников «Ъ», под новые критерии попадет вся линейка Lada.

В конце сентября Минпромторг выступил с инициативой привязать утильсбор — платеж, который взимают с импортеров, производителей или покупателей за будущую утилизацию машины после эксплуатации — к мощности двигателя с введением прогрессивной шкалы. Если изменения утвердят, в силу они вступят с 1 ноября 2025 года, а «утиль» на некоторые модели вырастет в сотни раз.