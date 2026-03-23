Крупнейшей угрозой при утечке данных стало раскрытие персональных сведений клиентов. Этот риск российские предприниматели считают более опасным, чем разглашение информации мошенникам, показал опрос провайдера облачной телефонии «Новофон» среди 1200 бизнесменов, сообщает ТАСС.

Попадание клиентских данных к прямым конкурентам чаще всего заканчивается переманиванием клиентов, и это волнует каждого третьего (32%) из 1,2 тыс. опрошенных предпринимателей. Для сравнения, утечка данных к мошенникам вызывает опасения только у 19% респондентов, а юридические последствия волнуют лишь 6%, тогда как репутационные риски остаются важными для почти трети бизнесменов.

По мнению 35% опрошенных, конкуренция из-за утечек становится «агрессивной и без правил». Конкуренты быстро устанавливают контакт с вашими клиентами, на рынок выходит слишком много предложений, что может подорвать доверие к компаниям и привести к убыткам честных игроков или даже их закрытию.

Главной причиной того, почему важные сведения оказываются в открытом доступе, предприниматели называют человеческий фактор: 28% связывают инциденты с взломом аккаунтов сотрудников, а 22% — с недобросовестными работниками, передающими данные конкурентам.

Еще в феврале российские компании зафиксировали резкий рост утечек конфиденциальной информации через публичные ИИ-сервисы. Исследование в области информационной безопасности, проведенное компанией «Солар», показало, что в 2025 году объем корпоративных данных, попадающих в системы вроде Google Gemini и ChatGPT, вырос в 30 раз по сравнению с предыдущим годом.

