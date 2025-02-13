Российское авторское общество (РАО) впервые с марта 2019 года обновило порядок выплат для бизнеса за использование фоновой музыки в общественных местах. Эксперты считают, что это приведет к росту доходов для авторов, но предупреждают о дополнительной нагрузке для предпринимателей.

Российские рестораны, магазины, торговые центры и прочие массовые заведения обязаны ежемесячно платить отчисления за использование фоновой музыки в организации коллективного управления правами (ОКУПы). Размер отчислений зависит от таких факторов, как регион деятельности, тип заведения и его площадь.

Одним из ОКУПов является и РАО, работающее в интересах композиторов и авторов текстов. Еще одна крупная организация, которая собирает отчисления для музыкантов и исполнителей, Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС), пересмотрела в этом году порядок отчислений.

Эксперты подсчитали, как изменятся ежемесячные отчисления по новым ставкам РАО и ВОИС для бизнеса в мегаполисах:

для кофеен, площадью 100 кв. м, рост составил 18% — с 6,8 тыс. до 8 тыс. руб.;

для ресторанов, площадью 100 кв. м, — 8%, с 7,4 тыс. до 8 тыс. руб.;

для торговых центров, площадью 5 тыс. кв. м, — 12%, с 22,7 тыс. до 25,5 тыс. руб.;

для фитнес-клубов площадью 250 кв. м, — без изменения, 9 тыс. руб.

Руководитель юридической службы «Кубик Медиа» Александра Штенгауэр выделяет еще ряд важных изменений в новом порядке отчислений. Теперь расчеты выплат для ресторанов, кафе и баров зависят преимущественно от их площади, а не только от типа заведения.

Кроме того, в положение добавлены новые категории: фудкорты, пункты выдачи заказов маркетплейсов и бизнес-центры. «Раньше их не было в документе, что вызывало сложности в расчетах, — отмечает представитель «Кубик Медиа». — При этом, например, число пунктов выдачи заказов гигантов рынка выросло на 54% в год».

Из отчетных документов РАО, за 2023 года организация собрала больше 2,8 млрд руб. вознаграждения и выплатила авторам порядка 1,5 млрд руб. Из них 41,6 млн руб. было выплачено иностранным правообладателям. Годом ранее РАО собрало 2,4 млрд руб., а сумма выплат составила 1,3 млрд руб.

Предпосылкой для пересмотра положения о ставках послужила произошедшая за последние годы «естественная трансформация рынка», отметили в РАО. Кроме того, ощутимое влияние оказало и изменение уровня инфляции за последние годы.

Говорить о перспективах повышения общих сборов сейчас преждевременно, считает представитель общества. Изменение ставок в 2025 году будет «лишь одним из многих факторов, которые могут повлиять на итоговые сборы».

Представители музыкальных лейблов поддерживают пересмотр ставок. Глава Legacy Music Катерина Бергер отметила, что новые расчеты больше соответствуют текущему времени.

Директор по работе с артистами и репертуару лейбла S&P Digital Денис Глазин считает, что для увеличения доходов авторов важно не только менять ставки, но и повышать эффективность сборов с пользователей, улучшать процесс распределения и выплат и уменьшать суммы, которые общество по коллективному управлению удерживает на покрытие своих расходов.

Адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Денис Крауяли подчеркнул, что индексация тарифов необходима для сохранения реальной стоимости отчислений правообладателям в текущих экономических условиях. По его словам, это согласуется с общей тенденцией ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на борьбу с инфляцией.

Но в условиях высокой ключевой ставки и замедления экономического роста дополнительные расходы на отчисления могут ухудшить финансовое положение малого и среднего бизнеса, особенно в сфере общепита, развлечений и розничной торговли, также отметил Крауялис.

Партнер Digital & Analogue Partners Юрий Брисов подчеркнул, что у изменений есть и обратная сторона. Так, из-за большого числа параметров и нюансов новая система остается перегруженной, особенно для небольших заведений, которые не располагают квалифицированными специалистами для анализа тарифов.

Вице-президент Союза торговых центров Наталия Кермедчиева указала, что ТЦ платят за использование фоновой музыки около 100–200 тыс. руб. в год, То есть даже в случае увеличения отчислений этот рост в общем объеме затрат на содержание торговых центров будет небольшой.

Напомним, что с 1 января вступил в силу закон об уплате обязательных отчислений в бюджет в размере 3% дохода за квартал от распространения в интернете рекламы, направленной на российского потребителя. Согласно документу, рекламораспространители и операторы рекламных систем в интернете, будут обязаны осуществлять обязательные отчисления от суммы дохода, полученного от ее реализации.