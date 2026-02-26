Минпромторг опубликовал инициативу, которая затронет компании, чья работа зависит от синхронизации с государственным эталоном времени. Ведомство предлагает ввести плату за доступ к эталонным сигналам для банков, операторов связи, энергетиков, транспортников и IT-корпораций. Для бизнеса это означает появление новой обязательной статьи расходов, избежать которой вряд ли удастся.

Эталонное время — не просто техническая опция, а критически важный ресурс. На нем держатся транзакции, журналирование событий, юридическая значимость электронных документов. Без синхронизации с атомными часами финансовая инфраструктура, телеком и энергосистемы работать не могут.

Отказ от использования точных сигналов грозит компаниям потерей стабильности и правовых последствий. Если законопроект примут, бизнес окажется перед выбором: платить или рисковать своей деятельностью.

Сейчас эталонное время распространяется бесплатно через серверы Всероссийского НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. Действующее законодательство предусматривает бюджетное финансирование эталона, однако прямой нормы о плате за сигналы нет. Минпромторг хочет учредить единого национального оператора, который станет монополистом и будет брать деньги за доступ.

Вырученные средства направят на развитие эталонной базы. Но для компаний это слабое утешение — им придется закладывать новые расходы в бюджеты, искать внутренние резервы или пересматривать инвестиционные планы.

Для физических лиц введение сбора, скорее всего, останется незамеченным, если суммы окажутся незначительными. Однако бизнес вряд ли станет терпеть убытки молча. Практика показывает, что любые дополнительные издержки компании перекладывают на клиентов, поэтому новый платеж может обернуться ростом комиссий, тарифов и цен на услуги.

Начать взимать плату планируется с 1 марта 2027 года. Пока документ находится на стадии общественного обсуждения, и у бизнеса есть возможность высказать свои замечания.

