Минфин рассматривает возможность сделать страхование киберрисков обязательным для компаний, которые владеют объектами критической инфраструктуры. Такой механизм может появиться по аналогии со страхованием опасных производственных объектов, сообщил замминистра финансов Иван Чебесков.

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Речь идет именно о страховании ответственности бизнеса, а не граждан. По словам Чебескова, соответствующий вариант сейчас обсуждается в рамках работы над новыми видами обязательного страхования.

Механизм может предполагать компенсацию ущерба, который компания или ее инфраструктура причинит другим организациям и людям в результате киберинцидента. Сейчас аналогичный принцип действует для владельцев опасных производственных объектов: наличие полиса является обязательным, а страховые выплаты предназначены для покрытия вреда при авариях.

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Для бизнеса введение такой нормы станет дополнительным требованием к расходам и управлению рисками. При этом в Минфине считают, что обязательное страхование имеет смысл только в том случае, если его эффект для экономики окажется выше возможных негативных последствий.

«Никто не планирует необоснованно вводить дополнительную нагрузку на бизнес», — отметил Чебесков.

Интерес государства к такому механизму связан с ростом ущерба от кибератак. Российские компании уже сталкиваются с финансовыми потерями из-за взломов и сбоев информационных систем, а страховщики предлагают полисы для защиты от подобных рисков. Однако ранее участники страхового рынка указывали на недостаточную проработанность законодательной базы в этой области.

Потенциальная новая обязанность пока находится на стадии обсуждения. В случае ее введения предстоит определить круг компаний и объектов, которые попадут под требования, перечень страхуемых рисков и порядок расчета страхового покрытия.

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