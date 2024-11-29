29 ноября был подписал закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс, касающийся налогообложения доходов и расходов от майнинга, а также купли-продажи криптовалют. Кроме того, в нем прописаны обязанности для операторов майнинговой инфраструктуры, которые будут отвечать за налоговый контроль. Новые правила должны вступить в силу 1 января 2025 года.

Закон устанавливает, что операции с цифровой валютой не подлежат налогу на добавленную стоимость (НДС). Однако майнеры все равно будут платить другие налоги: юридические лица — налог на прибыль, а физические лица — налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Доходы от майнинга будут включаться в общую налогооблагаемую базу и облагаться налогом по новой прогрессивной ставке от 13 до 22%. В то время как доходы от торговли криптовалютой будут включены в отдельную налоговую базу, облагаемую налогом по более низкой ставке — от 13 до 15%.

Также стоит отметить, что расходы на майнинг, такие как затраты на оборудование и электроэнергию, будут учитываться как косвенные и могут быть исключены из налогооблагаемой базы. Кроме того, теперь можно учитывать убытки от операций с криптовалютами, которые были зафиксированы в предыдущие налоговые периоды.

Закон уточняет, в какие моменты майнеры, зарегистрированные как юридические лица, должны уплачивать налог — при получении криптовалюты в результате майнинга и при ее продаже.

Сначала они будут добавлять в свои доходы стоимость полученной криптовалюты, а затем корректировать эти данные при продаже. Если продажная цена ниже, чем цена получения, они могут либо доплатить разницу, либо перенести убыток на следующий налоговый период.

Документ также описывает, как определять курс криптовалюты. Он будет основан на данных с зарубежных криптобирж, где ежедневные объемы торгов превышают 100 млн рублей, работающих при этом более трех лет.

Для определения курса будет использована отсылка на «цену закрытия», аналогично фондовым рынкам с конкретным временем окончания торгового дня. Поскольку большинство криптобирж работают круглосуточно, расчеты на торговый день будут приравниваться к расчетам на день календарный.

Оператор майнинговой инфраструктуры (ОМИ) обязан предоставлять налоговым органам информацию о майнерах, которым он оказывает услуги. Однако, как отметил Поляков, в текущей версии документа неясно, идет ли речь о сведениях, которые уже указаны в постановлении правительства № 1464, или ОМИ должен будет предоставлять о майнерах какие-то дополнительные данные. По мнению юриста, этот момент требует дополнительных разъяснений.

Кроме того, майнеры не имеют права использовать упрощенную систему налогообложения (УСН), а также патентную систему налогообложения или другие специальные налоговые режимы. Также физические лица не могут учитывать доходы от майнинга или трейдинга в качестве дохода самозанятых.

Ранее Владимир Путин подписал закон, предусматривающий изменения в уплате некоторых налогов, акцизов, госпошлин и страховых взносов. Документ является частью бюджетного пакета, который был внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2025–2027 год.