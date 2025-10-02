Объем средств, проинвестированных российским бизнесом в науку, в 2024 году составил 607,8 млрд руб., прибавив 102,6 млрд руб. и продемонстрировав рост на 10,1% в постоянных ценах. Государственное финансирование показало рост всего на 1,9%, но в абсолютном выражении опередило бизнес (+125,3 млрд руб.). Такие данные привел Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ на основе статистики Росстата. Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Совокупные расходы на научную сферу увеличились на 235,1 млрд руб. в действующих ценах, что соответствует росту на 4,5% с учетом инфляции.

В результате доля средств предпринимательского сектора в общем объеме затрат на исследования и разработки в России по итогам 2024 года достигла 32,2% против 30,6% в 2023-м. Параллельно сократилась доля государственного финансирования науки — с 66,6 до 65%.

Вклад прочих национальных источников достиг 33 млрд руб., увеличившись на 11,5% в постоянных ценах. Их доля в общей структуре финансирования выросла с 1,6 до 1,8%.

Структура российского научного бюджета существенно отличается от моделей, принятых в ведущих странах. В США государство обеспечивает 18,9% затрат на исследования и разработки, в Китае — 17,1%. При этом по абсолютному объему господдержки в долларовом эквиваленте по паритету покупательной способности эти страны лидируют: США направили на науку $180,3 млрд в 2023 году, Китай — $156,5 млрд.

Россия с показателем 42,1 млрд США в 2024 году занимает четвертую строчку глобального рейтинга по государственным расходам на науку, уступая также Германии с $48 млрд в 2021 году.

По объему частных инвестиций в науку Россия находится на 13-м месте с результатом $20,9 млрд. В США и Китае предпринимательский сектор обеспечивает свыше 60% научного финансирования. Китай лидирует по абсолютной величине корпоративных затрат на исследования — $727,1 млрд, США занимают вторую позицию с $665,4 млрд.