Российский рынок автолизинга демонстрирует сложную и противоречивую динамику, где признаки уверенного квартального восстановления сочетаются с глубоким годовым спадом. По итогам третьего квартала 2025 года был зафиксирован рост количества сделок на 13%, что стало продолжением позитивной тенденции, начавшейся весной, пишет «Коммерсант».

Freepik

Такие крупные игроки, как «Европлан» и ГК «Флит», подтверждают эту динамику, сообщая о значительном увеличении объемов нового бизнеса. Однако несмотря на этот обнадеживающий квартальный рост, совокупный объем рынка за девять месяцев 2025 года остается катастрофически низким — почти на 39% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Оживление рынка было вызвано комплексом причин, ключевой из которых стало постепенное снижение Банком России ключевой ставки, что уменьшило финансовую нагрузку на компании и вернуло им некоторую инвестиционную активность. Дополнительными стимулами выступили государственные субсидии для легкого коммерческого транспорта, сезонные факторы и отраслевые новости, такие как предстоящая локализация такси.

При этом в структуре рынка произошел фундаментальный сдвиг: пока сегмент лизинга новых автомобилей за девять месяцев рухнул на 48%, рынок подержанной техники, напротив, вырос на 8%.

Эта перемена обусловлена перенасыщенностью рынка почти новыми автомобилями, массово изъятыми у прежних лизингополучателей. Образовавшийся сток предлагает бизнесу уникальную возможность приобрести технику всего с небольшой наработкой, но с дисконтом до 40%, что зачастую финансово целесообразнее, чем лизинг новой машины по высокой цене.

Прогнозы участников рынка на ближайшую перспективу проникнуты сдержанным оптимизмом. Ожидается, что до конца 2025 года ежемесячные объемы продаж стабилизируются, но значительного роста нового бизнеса не произойдет. На 2026 год прогнозируется умеренное восстановление с ростом примерно на 15%, однако все эксперты единодушно подчеркивают, что о возврате к докризисным показателям, когда ставки были низкими, речи не идет.

Ключевым условием любого развития остается дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России. При этом значительная, порядка 20−30%, доля подержанных автомобилей в общем объеме сделок, по всей видимости, станет новой долгосрочной нормой для рынка.