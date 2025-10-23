«Яндекс» масштабирует производство автономных курьеров: к концу 2027 года компания планирует выпустить 20 тыс. роботов-доставщиков нового поколения, сообщила пресс-служба ИТ-гиганта. Через год мощности позволят собирать по 1,3 тыс. устройств ежемесячно. Подробности — в распоряжении «Инка».

Новая линейка роботов станет первой серийной. Себестоимость производства снижена по сравнению с предыдущими версиями при улучшенных характеристиках. Машины оснастили модернизированной подвеской для повышенной проходимости, усиленным вычислительным модулем и обновленным лидаром, обеспечивающим детальное сканирование окружения.

Запас хода новой версии достигает 70 км без подзарядки. Съемный аккумулятор меняется за секунды, что минимизирует простои. Устройства функционируют круглосуточно независимо от погодных условий — в дождь, снегопад или мороз. Грузовой отсек разделяется на две секции, что позволяет транспортировать одновременно два заказа. Роботы обслуживают сервисы «Яндекс Еды», «Лавки», «Доставки» и внешних партнеров.

Стоимость рободоставки с 2019 года упала в пять раз и сравнялась с курьерскими тарифами. После внедрения модели 4.0 автономная доставка обойдется дешевле традиционной. Дебют обновленных роботов намечен на ноябрь 2025 года. С момента старта проекта в 2019 году роботы работают в 21 районе столицы, пригороде Санкт-Петербурга (Мурино) и Иннополисе. За текущий год выполнено свыше 250 тыс. доставок