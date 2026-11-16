Российские компании могут увеличить ежегодную экономию и дополнительный доход от применения искусственного интеллекта до 2,6 трлн руб. в ближайшие один-три года. Сейчас этот показатель оценивается в 680 млрд руб. Такой прогноз представили Data Insight и «СберМаркетинг». По мнению аналитиков, для достижения результата бизнесу придется перейти от точечного использования нейросетей к автоматизации целых операций с помощью ИИ-агентов.

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Исследование охватывает торговлю, финансы, телекоммуникации, цифровые сервисы, промышленность, недвижимость и рыночные услуги. На эти отрасли в совокупности приходится около 85% валовой добавленной стоимости страны. В зависимости от глубины внедрения технологий авторы рассматривают два варианта развития рынка: при базовом сценарии годовой эффект достигнет 1,8 трлн руб., при оптимистичном — 2,6 трлн руб.

В первом случае компании будут активнее подключать ИИ к существующим рабочим инструментам — CRM, маркетинговым системам и платформам обслуживания клиентов. Для более высокого результата потребуется следующий шаг: разрешить агентам самостоятельно выполнять отдельные операции, уменьшить количество ручных согласований и изменить распределение обязанностей между сотрудниками.

Наибольшую отдачу, по оценке авторов исследования, дают процессы с большим количеством однотипных задач. Например, ИИ может принимать и распределять обращения клиентов, помогать с подбором персонала, обучением сотрудников и подготовкой управленческой аналитики. Партнер Data Insight Федор Вирин связывает финансовый результат не с самим фактом внедрения технологии, а с тем, насколько она ускоряет работу, снижает затраты или позволяет увеличить объем операций без расширения штата.

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Однако передача задач ИИ-агентам не гарантирует роста эффективности. Для этого компаниям нужны качественные данные, интеграция с внутренними системами и готовность менять устоявшиеся процедуры, отмечают в «Альянсе в сфере ИИ». Там советуют начинать с ограниченных полномочий: например, поручить агенту распределение заявок между отделами, а затем расширять круг задач после проверки результатов. При этом для операций с платежами и договорами потребуется более строгий контроль.

Внедрение технологии требует и дополнительных ресурсов. Основатель аналитического агентства AIANA Данила Егоров указывает на расходы на оборудование, поиск специалистов и переобучение сотрудников. По его данным, более простые ИИ-модели уже обрабатывают 63% запросов в мире, а на DeepSeek V4 Flash приходится 16%.

Отдельная проблема — как компании распорядятся временем, которое освободится благодаря автоматизации. Если сотрудники смогут обслуживать больше клиентов, быстрее запускать продукты или сокращать очереди обращений, это отразится на результатах бизнеса. Если же организация не изменит порядок работы, высвобожденные часы не обязательно приведут к дополнительной прибыли.

Главным условием массового использования ИИ руководитель направления искусственного интеллекта холдинга Т1 Сергей Голицын называет готовность руководства пересматривать привычные процессы. Поэтому прогнозируемый рост эффекта будет зависеть не только от доступности новых технологий, но и от того, смогут ли компании встроить их в повседневную работу.

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