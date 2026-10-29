Около 80% опрошенных российских компаний намерены расширять применение генеративного искусственного интеллекта, однако 65% уже сталкивались с пилотными проектами, которые так и не стали частью повседневной работы. Выходу за рамки экспериментов мешают прежде всего низкое качество данных, сложности интеграции ИИ с корпоративными системами и недостаточная готовность инфраструктуры. К таким выводам пришли«СберПро» и аналитический центр TAdviser по итогам исследования, проведенного к конференции SberPro Tech 2026.

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Сейчас 43% опрошенных компаний экспериментируют с генеративным ИИ и проводят пилотные проекты, еще 31% уже используют такие решения регулярно. При этом, по оценке интеграторов, полномасштабные внедрения, охватывающие рабочие процессы, есть лишь у 10−15% крупных холдингов. Чаще всего бизнес применяет ИИ для разработки программного обеспечения, а также анализа данных и подготовки отчетности — каждое из этих направлений назвали 47% респондентов.

Переход от пилотных проектов к полноценному использованию ИИ прежде всего сдерживают проблемы с корпоративными данными и интеграцией технологии в действующие системы. По словам заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова, низкое качество данных назвали препятствием 48% участников исследования, а сложности интеграции — 46%. Он подчеркнул, что одних инвестиций в технологии недостаточно: компаниям также необходимо работать с данными, инфраструктурой и внутренними процессами.

Препятствия при внедрении ИИ различаются в зависимости от масштаба бизнеса. Среди небольших и средних компаний 62% респондентов указали на несовершенство моделей, тогда как для крупного бизнеса главной проблемой стало качество корпоративных данных — на него пожаловались 83% организаций. Дополнительные сложности связаны с неготовностью инфраструктуры, которую отметили 43% участников исследования, и требованиями информационной безопасности — 42%.

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Проблемы внедрения ИИ не ограничиваются техническими вопросами. Среди основных причин остановки пилотных проектов исследователи также назвали отсутствие четких управленческих решений и нежелание тех, кто отвечает за бизнес-процессы, менять привычные правила работы. К этому добавляется нехватка необходимых навыков, так как более трети компаний пока вообще не обучают сотрудников работе с ИИ. При этом наиболее заметный эффект от использования технологии бизнес связывает с повышением скорости и производительности труда — оба результата отметили по 75% респондентов. О прямом росте выручки или конверсии сообщили лишь 15% организаций.

По данным Сбера, в 2025 году мировой рынок генеративного ИИ превысил $100 млрд, а более 70% компаний в мире внедрили эту технологию хотя бы в одной бизнес-функции. Однако расширение рынка не снимает вопрос об эффективности таких проектов. Как отмечается в исследовании, с 2025 года финансовые подразделения компаний все чаще требуют рассчитывать полную стоимость использования ИИ-решений и их потенциальную отдачу еще до запуска проектов. При этом единого подхода к оценке экономического эффекта от внедрения технологии пока не сложилось.

В основу исследования легли опрос более 100 руководителей, отвечающих за внедрение ИИ, цифровую трансформацию и развитие ИТ, а также глубинные интервью с представителями крупных компаний из промышленности, девелопмента, розничной торговли, фармацевтики и агросектора. Авторы исследования также побеседовали с представителями технологических компаний, изучили открытые источники, отчеты консалтинговых компаний и публичные примеры внедрения ИИ.

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