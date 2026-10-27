За год спрос на легальные музыкальные сервисы среди малого и среднего бизнеса вырос в 4,2 раза на фоне претензий Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) к заведениям, которые включают музыку для посетителей без необходимых разрешений. Такие данные за период с августа 2025-го по август 2026 года привела технологическая компания «Кубик Медиа», обслуживающая более 65 тыс. торговых точек. У крупных компаний спрос вырос в 3,7 раза.

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В «Кубик Медиа» связывают скачок интереса с публикациями о массовых взысканиях за незаконное использование музыки. Если нынешняя динамика сохранится, к концу 2026 года рынок легальной фоновой музыки вырастет еще на 15–20% относительно лета, прогнозируют в компании.

По данным советника юридической компании «Правый берег» Анны Захаровой, в 2025 году РАО подало 2,3 тыс. исков — на 42,6% больше, чем годом ранее. Сумма требований достигла 515,5 млн руб. Проверки и досудебные претензии продолжаются и в 2026 году, утверждает юрист. При этом ВОИС сообщила о снижении числа исков за январь—сентябрь с 300 в 2025 году до 253 в 2026-м. В организации связывают это с тем, что предприниматели чаще оформляют договоры заранее. По данным ВОИС, не менее 30% дел завершаются мировыми соглашениями со снижением компенсаций.

Общей статистики претензий к кафе, ресторанам и другим предприятиям сферы услуг за первые девять месяцев 2026 года нет, отмечает руководитель практики «АНП Зенит» Римма Фатыхова. Управляющий партнер «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский допускает, что число претензий могло сократиться из-за уменьшения количества заведений, хотя размеры компенсаций, по его словам, выросли, а внимание правообладателей сместилось на небольшие объекты.

По словам Захаровой, стоимость лицензии зависит от площади заведения, а проверяющие фиксируют звучащую музыку под видом обычных посетителей. Суды взыскивают компенсации, даже если музыку включают сами клиенты или она звучит по радио: законный прием радиосигнала не дает права публично исполнять произведения для посетителей.

Совладелец компании «Пир героев», управляющей тремя московскими барами, Петр Гущин рассказал, что в прошлом году после такой проверки заведение получило досудебную претензию примерно на 300 тыс. руб. В качестве альтернативы предлагалось заключить договор с ежемесячной отчетностью о проигранных композициях, авторах и исполнителях. Ошибки в отчетах могут повлечь штрафы. Автоматически формировать и отправлять такие сведения позволяют специализированные музыкальные сервисы.

Для небольших фитнес-студий риск дополнительных расходов особенно заметен. По словам главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, тренеры часто используют личные подписки на стриминговые сервисы, не предназначенные для коммерческого воспроизведения музыки. За девять месяцев 2026 года расходы фитнес-операторов выросли в среднем на 29%, а маржинальность отрасли составляет 3–5%.

Корпоративные подписки на специализированные сервисы стоят около 2–3 тыс. руб. в месяц за объект, говорит Силина. Использование популярных коммерческих записей может обходиться дороже и требовать договоров с РАО и ВОИС. Так, московская сеть из девяти фитнес-студий после претензий на 5 млн руб. в 2025 году заключила договоры с обеими организациями. Платежи составили около 12 тыс. руб. в месяц за каждую площадку.

У предпринимателей остаются вопросы о распределении вознаграждений между правообладателями, в том числе зарубежными. По словам Силиной, бизнесу нужна более прозрачная информация о выплатах. Согласно указу президента № 322 от 27 мая 2022 года, вознаграждения правообладателям из недружественных стран перечисляются через специальный рублевый счет типа «О», который открывается по заявлению пользователя, обязанного выплатить средства.

Одновременно меняются музыкальные предпочтения заведений. По данным «Кубик Медиа», поп-музыка и хаус популярны у компаний любого масштаба, малый и средний бизнес также выбирает джаз, а крупные компании — диско и фанк. За год доля универсальных фоновых подборок у малого и среднего бизнеса сократилась на четверть: заведения чаще выбирают плейлисты под свой формат, жанр или сезонное событие.

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