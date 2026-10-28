Российский бизнес все чаще получает запросы и проходит проверки в налоговых инспекциях других регионов. К контролю за 5,5 тыс. московских компаний недавно подключили инспекции субъектов России, сообщили «Коммерсанту» источники и профильные юристы. По их оценке, экстерриториальный подход позволяет расширить круг компаний, попадающих под усиленное внимание налоговиков, но может усложнить взаимодействие с проверяющими.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

В Федеральной налоговой службе заявили, что экстерриториальный принцип не меняет условий для налогоплательщиков. В ведомстве напомнили, что выездные проверки могут проводить как инспекции по месту регистрации организации, так и другие налоговые органы, уполномоченные ФНС. Такой порядок действует с 2019 года, а с 2026-го его распространили и на камеральные проверки, которые проводятся без выезда к налогоплательщику.

По словам управляющего партнера юридической компании «Соничев, Казусь и партнеры» Александра Казуся, передача компаний инспекциям других регионов стала устойчивой практикой, в том числе при анализе рисков и проверке операций с НДС. Старший юрист департамента налогов и права ДРТ Анастасия Пученкина также отмечает рост числа запросов от инспекций, в которых компании не состоят на учете.

Адвокат Дмитрий Анищенко разделяет экстерриториальный контроль на два типа: проверки специальными инспекциями внутри одного региона и контроль со стороны налоговых органов других субъектов. Первый вариант встречается чаще, однако растет и число межрегиональных проверок. По словам юриста, в его практике две московские компании проверяли инспекции из Ставропольского края и Ханты-Мансийского автономного округа — до 2025 года таких случаев у него не было.

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При этом инспекции из других регионов самостоятельно проводят контрольные мероприятия и запрашивают документы, а не только выполняют технические поручения. Это может затруднять взаимодействие с бизнесом: налоговые органы по месту регистрации компаний обычно лучше знакомы с особенностями их деятельности.

Старший менеджер группы разрешения налоговых споров Kept Наталья Файзрахманова привела пример, когда межрегиональный контроль привел к дополнительным запросам. Компания добивалась возврата излишне уплаченного налога, но ее инспекция в акте проверки назвала спорную сумму недоимкой. Региональный налоговый орган, занимавшийся обеспечительными мерами, после этого запросил сведения об активах компании, на которые можно было бы наложить арест.

Эксперты ожидают, что расширение экстерриториального контроля увеличит охват предпроверочного анализа и позволит налоговикам глубже изучать деятельность компаний. Михаил Глейкин считает, что это может привести к росту доначислений по итогам камеральных проверок. Кроме того, с 1 сентября 2026 года экстерриториальный принцип распространили на досудебное обжалование решений налоговых органов.

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