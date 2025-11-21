Крупнейшие российские компании нефинансового сектора столкнулись со значительным ухудшением ключевых финансовых показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА, проведенное по итогам 2024 года и первого полугодия 2025 года.

Freepik

Анализ, охвативший 50 ведущих организаций из нефтегазовой, металлургической, энергетической, транспортной и розничной отраслей, выявил устойчивую негативную тенденцию, вызванную сочетанием сложной макроэкономической обстановки и усиливающегося санкционного давления.

Основные финансовые результаты исследования выглядят следующим образом:

● Снижение прибыльности: Маржа чистой прибыли топ-50 компаний продолжила снижение: с 10% в 2023 году до 9,6% в 2024-м и до 8,4% в первом полугодии 2025 года.

● Рост долговой нагрузки: Затраты на обслуживание долга резко возросли. Доля процентных платежей в выручке увеличилась более чем в два раза — с 3,5% в 2023 году до 7,5% в первой половине 2025 года. Эксперты ожидают, что этот показатель останется высоким даже в 2026 году, несмотря на начало цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

Прочитайте также Долги российских компаний приблизились к 3 трлн рублей

● Опережающий рост расходов на персонал: Одна из самых острых проблем — стремительный рост затрат на оплату труда, которые росли быстрее как инфляции, так и выручки компаний. Их доля в выручке увеличилась с 11% в 2023 году до 15% в первом полугодии 2025-го, что стало одним из главных факторов снижения рентабельности.

● Неоднородная динамика выручки: В 2024 году совокупная выручка 50 крупнейших компаний показала уверенный рост на 14%, достигнув 72,6 трлн рублей. Однако в первом полугодии 2025 года рост остановился, а в разрезе секторов проявилась сильная разнонаправленная динамика: ретейлеры нарастили выручку на 21%, в то время как нефтегазовый и металлургический сектора показали снижение на 11% и 3,8% соответственно.

Несмотря на негативную динамику, агентство отмечает, что финансовая устойчивость крупного российского бизнеса в целом остается на комфортном уровне. Дальнейшее развитие ситуации, по прогнозу АКРА, будет критически зависеть от трех ключевых факторов: динамики ключевой ставки, изменений в геополитической обстановке и способности самих компаний адаптироваться и сохранять рентабельность в новых неблагоприятных условиях.