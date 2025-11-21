Новости

Российский бизнес столкнулся с резким ростом расходов на персонал

Крупнейшие российские компании нефинансового сектора столкнулись со значительным ухудшением ключевых финансовых показателей. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА, проведенное по итогам 2024 года и первого полугодия 2025 года. 

Анализ, охвативший 50 ведущих организаций из нефтегазовой, металлургической, энергетической, транспортной и розничной отраслей, выявил устойчивую негативную тенденцию, вызванную сочетанием сложной макроэкономической обстановки и усиливающегося санкционного давления.

Основные финансовые результаты исследования выглядят следующим образом:

Снижение прибыльности: Маржа чистой прибыли топ-50 компаний продолжила снижение: с 10% в 2023 году до 9,6% в 2024-м и до 8,4% в первом полугодии 2025 года.

Рост долговой нагрузки: Затраты на обслуживание долга резко возросли. Доля процентных платежей в выручке увеличилась более чем в два раза — с 3,5% в 2023 году до 7,5% в первой половине 2025 года. Эксперты ожидают, что этот показатель останется высоким даже в 2026 году, несмотря на начало цикла смягчения денежно-кредитной политики Банка России.

Опережающий рост расходов на персонал: Одна из самых острых проблем — стремительный рост затрат на оплату труда, которые росли быстрее как инфляции, так и выручки компаний. Их доля в выручке увеличилась с 11% в 2023 году до 15% в первом полугодии 2025-го, что стало одним из главных факторов снижения рентабельности.

Неоднородная динамика выручки: В 2024 году совокупная выручка 50 крупнейших компаний показала уверенный рост на 14%, достигнув 72,6 трлн рублей. Однако в первом полугодии 2025 года рост остановился, а в разрезе секторов проявилась сильная разнонаправленная динамика: ретейлеры нарастили выручку на 21%, в то время как нефтегазовый и металлургический сектора показали снижение на 11% и 3,8% соответственно.

Несмотря на негативную динамику, агентство отмечает, что финансовая устойчивость крупного российского бизнеса в целом остается на комфортном уровне. Дальнейшее развитие ситуации, по прогнозу АКРА, будет критически зависеть от трех ключевых факторов: динамики ключевой ставки, изменений в геополитической обстановке и способности самих компаний адаптироваться и сохранять рентабельность в новых неблагоприятных условиях.

