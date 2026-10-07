Российские компании стали чаще завершать отчетный период с убытком. За январь–июль 2026 года количество отраслей с отрицательным финансовым результатом увеличилось с трех до 11, следует из данных Росстата. Среди крупных и средних предприятий доля убыточных выросла до 33,4% с 30,6% годом ранее.

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Прибыль организаций за вычетом полученных убытков за семь месяцев составила 13 трлн руб. В годовом сравнении показатель уменьшился на 16%. В числе наиболее проблемных сегментов оказались металлургия, добыча угля, деревообработка, производство автомобилей, пассажирские перевозки и финансовые услуги. Отрицательное сальдо в металлургии составило 269 млрд руб., в финансовой сфере — 247 млрд, в угольной отрасли — 178 млрд.

Одним из основных источников нагрузки для бизнеса остается кредитование. Хотя ключевая ставка опустилась до 14%, заемные средства для компаний во многих случаях обходятся более чем в 20%, отмечает старший научный сотрудник ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Высокая стоимость финансирования увеличивает расходы по уже привлеченным кредитам и сдерживает новые инвестиции. Параллельно привлекательные ставки по депозитам ограничивают потребительскую активность.

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Рост издержек дополнительно ухудшает положение предприятий. Увеличиваются затраты на сотрудников, горючее и перевозки, а повышение НДС усилило давление на себестоимость. Экспортеры сталкиваются еще и с укреплением национальной валюты: за первое полугодие номинальный эффективный курс рубля прибавил 12% в годовом выражении. При этом слабый спрос ограничивает возможности компаний компенсировать удорожание через цены.

В металлургии и лесном секторе эти факторы проявились особенно заметно. Падение спроса сопровождается недозагрузкой мощностей и удорожанием логистики. По итогам первого полугодия «Северсталь» получила 4,7 млрд руб. чистого убытка вместо 43,6 млрд руб. прибыли годом ранее, ММК — 19 млрд руб. убытка вместо 5,6 млрд руб. прибыли. «Сегежа» закончила период с убытком 15,3 млрд руб. При этом нефтегазовый сектор, фармацевтические компании и производители продуктов питания сохранили рост финансовых показателей.

Во второй половине года часть бизнеса может получить передышку благодаря дальнейшему снижению стоимости кредитов и восстановлению спроса. В автопроме уже наметилась положительная динамика: за восемь месяцев выпуск увеличился на 4,7% год к году. Однако улучшение финансовых результатов будет зависеть от отрасли: компании, связанные с внутренним потреблением, экспортом и заемным финансированием, по-прежнему находятся в более сложном положении, чем предприятия, работающие на госзаказ и импортозамещение.

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