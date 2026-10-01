Российские компании за семь месяцев 2026 года получили на 15,7% меньше сальдированной прибыли, чем годом ранее, — 13,02 трлн руб., следует из данных Росстата. При этом совокупные убытки бизнеса выросли на четверть, до 6,57 трлн руб.

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Убыточными оказались около трети организаций, попавших в статистику Росстата. Прибыльные компании заработали 19,6 трлн руб., что на 5,3% меньше результата за аналогичный период прошлого года. В выборку не входят малый бизнес, банки и ряд государственных и финансовых организаций.

Сильнее всего доля убыточных компаний выросла в коммунальной инфраструктуре, угледобыче и лесной отрасли. При этом лидерами по объему прибыли остались обрабатывающая промышленность и добывающий сектор.

Эксперты связывают ухудшение финансовых результатов с высокой стоимостью денег, ростом расходов на персонал и другими издержками бизнеса. Для экспортеров дополнительным фактором стало укрепление рубля, сокращавшее рублевую выручку. В отдельных отраслях давление усилили проблемы с логистикой и расходы на восстановление поврежденной инфраструктуры.

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Во второй половине года динамика может различаться по секторам. Поддержку экспортерам способны оказать более высокие цены на сырье и ослабление рубля. Одновременно бизнес продолжит сталкиваться с дорогим финансированием и повышенными затратами.

По оценке экспертов, снижение прибыли связано не только с текущей конъюнктурой. Компании направляют больше средств на поддержание и восстановление уже созданных мощностей, а рост зарплат опережает динамику экономики. Это ограничивает возможности бизнеса наращивать прибыль даже при сохранении спроса.

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