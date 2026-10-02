В России хотят перевести внедрение искусственного интеллекта из набора отдельных проектов в системную отраслевую программу. Правительство подготовило план использования ИИ на 2027–2030 годы, в котором предусмотрено более 170 целевых показателей для 16 отраслей. За их выполнение будут отвечать 32 федеральных ведомства, узнал «Коммерсант».

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Документ уже прошел профильную подкомиссию правительства. Следующим этапом станет его рассмотрение комиссией при президенте по вопросам развития искусственного интеллекта. План охватывает не только применение готовых технологий, но и создание условий для их разработки: отдельно предусмотрены меры по снятию административных ограничений и поддержке ИИ-решений.

Федеральным ведомствам придется заниматься внедрением технологии сразу на двух уровнях. Помимо цифровизации собственной работы, они должны будут добиваться более широкого использования ИИ в курируемых сферах. В перечень входят промышленность, энергетика, строительство и ЖКХ, торговля, транспорт и государственное управление.

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Отдельные задачи появятся у регионов. Их показатели будут зависеть от уровня цифровой зрелости и финансовых возможностей субъекта: часть требований сделают обязательной, часть — рекомендательной. После выполнения обязательных показателей регион сможет подключаться к федеральным ИИ-решениям. Результаты планируется собирать и контролировать через цифровые системы.

Для бизнеса основным результатом программы должно стать появление более понятных условий для внедрения ИИ. Государство рассчитывает снижать регуляторные барьеры и расширять доступ компаний к данным и инфраструктуре. При этом эксперты отмечают, что одинаковые требования для регионов с разными ресурсами могут оказаться проблемными и стимулировать не реальное внедрение, а выполнение показателей ради отчетности.

Еще один риск — оценка успеха по количеству запущенных проектов. Наличие ИИ-сервиса само по себе не означает, что он принес пользу бизнесу или изменил работу отрасли. Поэтому важным показателем реализации плана станет фактический эффект от технологий и скорость, с которой власти смогут устранять препятствия для их применения.

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