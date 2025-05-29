Итальянская банковская группа UniCredit ведет переговоры о продаже своего российского подразделения. Согласно требованиям законодательства России, сделка предполагает 60-процентный дисконт от рыночной стоимости. Хотя официальным покупателем выступает консорциум из ОАЭ, источники сообщают о возможном участии структур «Альфа-групп» в качестве реальных бенефициаров этой сделки.

Итальянское издание Il Messaggero сообщило о предложении трех компаний из ОАЭ приобрести российский бизнес UniCredit. Позже Reuters подтвердил эту информацию, ознакомившись с документами, направленными в Минфин Италии.

В число потенциальных покупателей входят дубайские компании Asas Capital и Mada Capital, а также инвестиционная фирма Inweasta, уже имеющая опыт работы на российском рынке.

Особый интерес вызывает связь Inweasta с российскими структурами. Эта компания была учреждена в 2022 году Андреем Елинсоном, бывшим руководителем А1, входящего в «Альфа-групп». Inweasta уже получила одобрение ЦБ на приобретение страхового бизнеса чешской группы PPF в России, что свидетельствует о ее серьезных намерениях на российском рынке.

Представители Альфа-банка заявили об отсутствии информации о подобных планах, тогда как в «Альфа-групп» и А1 предпочли не комментировать ситуацию.

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Финансовые показатели Юникредит-банка демонстрируют его устойчивость на российском рынке. По итогам 2024 года банк показал чистую прибыль в размере 52,1 млрд руб., а за первый квартал 2025 года этот показатель составил 25,3 млрд руб. На 1 апреля 2025 года активы банка оценивались в 837,2 млрд руб., что обеспечило ему 19-ю позицию в рейтинге «Интерфакс-100».

Завершение сделки требует выполнения ряда регуляторных требований. Помимо получения указа президента и разрешения Банка России, необходимо урегулировать вопрос с арестованными активами на сумму около 0,5 млрд евро, а также осуществить добровольный взнос в бюджет в размере 35% от суммы сделки.

Эксперты отмечают, что даже после успешного завершения продажи UniCredit может столкнуться с ограничениями на вывод средств из России. При этом аналитики считают вероятным одобрение сделки правительственной комиссией, учитывая участие компаний из дружественных России стран.