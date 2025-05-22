Банк России планирует изменить методику оценки системной значимости кредитных организаций (СЗКО). Согласно новому докладу регулятора, с 2027 года в перечень СЗКО могут войти не только крупнейшие игроки, но и средние банки с развитыми экосистемами и платежными сервисами. Это означает, что технологически продвинутые организации получат новый статус, даже не обладая максимальной долей рынка.

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Основным нововведением станет переход от единой надбавки в 1% к дифференцированной шкале требований по капиталу. В зависимости от степени влияния на финансовую систему банкам будут устанавливать надбавки от 0,5% до 2,5%. Крупнейшие участники рынка столкнутся с повышенными требованиями из-за масштабов клиентской базы и потенциальных рисков цепной реакции в случае проблем.

Регулятор разработал двухэтапную систему оценки. На первом этапе будет анализироваться рыночная доля банка с учетом специализации его деятельности. На втором — учитываться дополнительные критерии, включая региональное присутствие и развитие небанковских сервисов.

Особое внимание уделяется банкам с экосистемами: тем, у кого доля непрофильных активов превышает 10% капитала, будут начисляться дополнительные баллы.

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Среди новых параметров оценки — количество клиентов (от 1 млн), роль в платежной инфраструктуре, а также объем средств, не покрытых страхованием вкладов. Банки, демонстрирующие значимость по этим показателям, смогут повысить свою оценку системной важности.

В текущем списке СЗКО, включающем 13 организаций, представлены крупнейшие игроки рынка. После реформы перечень может пополниться за счет технологически ориентированных участников среднего размера.

Регулятор подчеркивает поэтапный характер изменений, которые начнут действовать с 2027 года, что позволит банкам адаптироваться к новым требованиям. Это уже вторая попытка реформирования системы, предыдущая была приостановлена из-за кризисных явлений 2020–2022 гг.