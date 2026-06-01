Российский бизнес ускорил сокращение менеджеров среднего звена

Российские компании занялись активным сокращением руководителей среднего звена. По данным исследования HR Efficiency Benchmarks 2026 консалтинговой компании Regroup, за год численность таких сотрудников в опрошенных организациях уменьшилась на 4% против 1,4% годом ранее. Освободившиеся позиции в большинстве случаев не замещаются.

В исследовании участвовали 119 компаний из 11 отраслей, включая ИТ, финансовый сектор, производство и ретейл. Менеджмент среднего звена в них составляет 14,1% от всех сотрудников.

Эксперты объясняют тренд тем, что бизнес переходит на более плоские структуры управления. Компании убирают лишние уровни иерархии, чтобы быстрее принимать решения и работать эффективнее. По оценкам специалистов, в ближайшие годы это затронет большинство крупных и средних компаний — особенно там, где много умственного труда и хорошо развиты цифровые инструменты.

Сильнее всего это заметно в финансовом секторе. Менеджеров среднего звена здесь стало меньше на 2,8% — при общем сокращении персонала на 2,3%. То есть руководители уходят быстрее, чем остальные сотрудники.

Когда часть менеджеров уходит, их обязанности раскидывают между теми, кто остался. При этом компании больше вкладывают в обучение оставшихся руководителей. Среднее время на учёбу выросло с 23,9 до 36,7 часа в год. По оценке Regroup, бизнес не просто режет этот уровень управления, а меняет его роль.

Дополнительно давят два фактора: нехватка кадров и развитие ИИ. Нейросети уже берут на себя часть задач, которые раньше делали менеджеры: собирают отчеты, следят за KPI, распределяют задачи, выявляют риски. По оценке экспертов, убрать один управленческий уровень — значит сократить административные расходы на 15–30%.

При этом руководители по-прежнему нужны: в ретейле, промышленности, строительстве, недвижимости, ИТ, телекоме, медицине и фармацевтике спрос на них есть. По данным SuperJob, вакансий для управленцев за год стало меньше на 12% — но по рынку в целом падение сильнее, 19%. Резюме от руководителей, наоборот, стало больше на 16%, хотя по рынку этот показатель вырос вдвое сильнее.

Рынок труда постепенно остывает после горячих 2023–2024 годов. Вакансий меньше, искать работу дольше. Безработица в марте 2026 года держалась на уровне 2,2%. Работодатели все чаще делают ставку на своих: 52% компаний предпочитают переучивать нынешних сотрудников, и только 30% готовы нанимать готовых специалистов со стороны.

По данным Regroup, доля тех, кто увольняется сам, за год упала с 19 до 14,2%. Закрывать ключевые позиции компании планируют в основном за счет перераспределения обязанностей внутри.

