В 2025 году количество выданных документов, разрешающих трудовую деятельность высококвалифицированным иностранцам, увеличилось на треть. Если в 2024-м таких разрешений оформили 50,8 тыс., то по итогам прошлого года этот показатель подскочил до 75,4 тыс. Такие данные приводятся в справке МВД о внешней трудовой миграции. Одновременно увеличилось и количество аннулированных разрешений — с 16,1 до 20,2 тыс.

Больше всего высококвалифицированных специалистов работают в Москве — 35,7 тыс. разрешений. В пятерку лидеров также вошли Забайкальский край, Хабаровский край, Чукотка и Кубань. Главные страны-поставщики кадров из дальнего зарубежья — Китай, Индия, Вьетнам, Турция и Бангладеш. По данным Росстата, общая численность иностранных высококвалифицированных кадров в России достигла 90,7 тыс. человек.

Руководитель направления «Миграция» Центра им. Столыпина Михаил Бурда объясняет рост успешной реализацией планов по привлечению таких работников. В российской экономике усложняются производственные процессы, что требует более высокой квалификации сотрудников.

Впрочем, специалист по подбору кадров компании «Финвал» Сергей Суворов допускает и другую причину: часть разрешений могла быть оформлена на номинальных сотрудников. Такой механизм иногда используют как схему для обналичивания средств.

Кого ищет российский бизнес

При поиске зарубежных кадров компании чаще всего обращают внимание на Европу: 54% готовы рассматривать кандидатов из Евросоюза. На втором месте страны СНГ (38%), на третьем — Азия и государства ЕАЭС (по 21%). Индия и африканские страны заинтересовали по 13% работодателей, Вьетнам — 8%. Почти треть опрошенных готова искать сотрудников в любых регионах.

Опыт найма иностранцев уже есть у 37% компаний. Еще 33% допускают такую возможность. Планомерно нанимать зарубежных сотрудников намерены 10%, а 20% даже не думали об этом.

Большинство работодателей (55%) предпочитают обходиться без иностранцев и нанимать только россиян. Четверть оценивают кандидатов по деловым качествам, и лишь 20% настроены доброжелательно.

Главные критерии отбора — профессиональные навыки (75%), наличие разрешительных документов (67%) и знание русского языка (50%). Размер зарплаты волнует только 8%, а национальность — лишь 4% работодателей.

