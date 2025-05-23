Более двух третей (70%) предпринимателей сообщили о снижении спроса в первом квартале 2025 года, следует из результатов мониторинга спроса на товары и услуги бизнеса Института экономики роста им. П. А. Столыпина. При этом микро- и малый бизнес пострадали сильнее. Подробности — в распоряжении «Инк.».

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Согласно данным, основанным на опросе 2,5 тыс. компаний из 85 регионов России, 60% предпринимателей также ощутили сокращение физического объема продаж, 56% — снижение выручки. Только пятая часть компаний зафиксировала рост продаж, еще столько же сохранили их на прежнем уровне.

Микро- и малый бизнес пострадали сильнее (о падении продаж сообщили 66% и 50% предпринимателей соответственно), чем крупные и средние компании (34%). Кроме того, если среди крупного бизнеса о падении выручки заявила треть компаний, среди микропредприятий таких было две трети. Эксперты объяснили это тем, что крупный бизнес чаще повышал цены (33% против 23% у микропредприятий), что помогло смягчить падение выручки. Среди причин роста цен 67% назвали увеличение издержек, 8,3% — дорогие кредиты.

Наиболее пострадавшие отрасли — торговля непродовольственными товарами (75%), продуктовый ретейл (63%), обрабатывающие производства (62%) и строительство (55%).

Президент «Опоры России» Александр Калинин подтвердил изданию спад в сфере услуг, логистике, транспорте и некоторых отраслях производстве, связав его с высокими ставками, провоцирующими «сберегающее поведение людей», и конкуренцией маркетплейсов.

Зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, напротив, не видит значительного падения, указывая на рост зарплат и отсутствие просадки потребительского спроса. По его мнению, главная угроза не в том, что ключевая ставка завышает издержки предприятий, в инфляции, с которой борется Центробанк.