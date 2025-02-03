Агентство Smart Ranking составило рейтинг крупнейших компаний на российском edtech-рынке по итогам 2024 года. «Синергия» стала крупнейшей компанией в секторе благодаря росту выручки на 50,2%, до 12,7 млрд руб. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Edtech (от англ. Education Technology — технологии образования) — это индустрия, объединяющая обучение и IT. В 2024 году суммарная выручка 100 крупнейших edtech-компаний России достигла 144,5 млрд руб. и 148,8 млрд руб. всей выборке из более 160 компаний.

Этот показатель на 19% выше уровня 2023 года. По данным Smart Ranking, результаты соответствуют ожиданиям аналитиков. Основатель компании Дарья Рыжкова отметила, что рынок остается стабильным и предсказуемым, даже несмотря на влияние неожиданных негативных факторов.

Топ-10 игроков по-прежнему контролируют около 55% выручки среди крупнейших 100 компаний. Это означает, что около половины рынка остается за средним и малым бизнесом.

Важным событием в отрасли стало первое на рынке онлайн-образования pre-IPO образовательного холдинга Ultimate Education. В рамках сделки компании удалось привлечь 565 млн руб.

Генеральный директор холдинга Ultimate Education Павел Мосейкин отметил, что в 2024 году холдинг выполнил стратегические планы, а именно — продолжил расти быстрее рынка (по итогам года рост холдинга составил 40%) благодаря выверенной стратегии развития и M&A, а также провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO, что стало событием года по версии EdTechs Awards.

По словам Мосейкина, успешные результаты pre IPO подтвердили интерес к сфере онлайн-образования со стороны инвесторов. Еще одним важным событием для компании в 2024 году стала покупка Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН), что позволило выйти на новую аудиторию.

Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий, член совета директоров ПАО «Артген биотех» и ПАО «ЦГРМ «Генетико»» Алексей Примак также отметил, что тренд на онлайн-обучение продолжается.

По словам специалиста, edtech в ближайшие 2-3 года ждет подъем. За последние пять лет выручка российских EdTech-компаний выросла в 8,5 раз (в 2023 году – на 32%). Дефицит рабочей силы и современные технологии требуют новых знаний, а развитие ИИ потребует новых специалистов.

Также, по его словам, сделка «Сбера» по покупке «Нетологии» и «Фоксфорда» демонстрирует рост интереса к сфере образования со стороны стратегических инвесторов и крупных технологических компаний. Прецедент выхода Ultimate Education на pre-IPO также подтверждает, что рынок достиг фазы зрелости.

В 2024 году крупнейшей edtech-компанией стала «Синергия», чья выручка выросла с 2023 года на 50,2%, достигнув 12,7 млрд руб. Второе место заняла Skillbox Holding, несмотря на то, что в 2024 году ее доходы упали на 1,13%. Выручка компании в 2024 году составила 12,2 млрд руб.

Skyeng также не показал большого прироста (0,83%). При этом компания заняла третье место, благодаря выручке в 12,1 млрд руб. «Яндекс Практикум» улучшил свои показатели на 17,02%, а Getcourse — на 33,8%. Обороты компаний в 2024 году составили 8,25 млрд руб. и 6,69 млрд руб. соответственно.

Основатель и генеральный директор Skillbox Дмитрий Крутов отметил, что edtech переходит от масштабного роста к фокусу на качестве.

CEO «Яндекс Практикум» Илья Курмышев оценил результаты 2024 года как успешные. Одним из ключевых вызовов для компании в 2024 году он назвал замедление органического роста рынка профессий в сфере программирования и анализа данных.

Генеральный директор онлайн-школы «Фоксфорд» Андрей Сизов сообщил, что для его компании в 2024 году ключевым вызовом стал поиск новых источников роста на фоне замедления рынка, а также необходимость поиска вдохновляющей цели после достижения лидерства в сегменте.

Сооснователь и коммерческий директор «Умскул» Михаил Солдатов также отметил, что 2024 год стал для детского edtech годом вызовов и открытий. При этом, по его словам, замедление YouTube не сказалось на аудитории платформы. Наоборот, летом просмотры на основном канале удвоились, а число подписчиков выросло на 10%.

Помимо прочего, сервис успешно адаптировался к изменениям в рассрочках благодаря низкой зависимости от кредитов. Также в компании пересмотрели формат продуктов, что сделало обучение более удобным и выгодным, а сервис смог выстроить баланс между нагрузкой и эффективностью обучения.

Ранее эксперты оценили спрос пользователей на онлайн-образование. Выяснилось, что россияне в три раза чаще интересуются курсами по саморазвитию, чем по IT. Исследователи выявили рост спроса на онлайн-курсы по психологии в категории «Саморазвитие», которые впервые за несколько лет обогнали по популярности образовательные IT-программы.