Яндекс 360 представил значительное обновление корпоративного мессенджера, добавив революционную функцию автоматической расшифровки телефонных переговоров. Подробности — в распоряжении редакции «Инка».

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После каждого звонка система отправляет всем участникам беседы на электронную почту полную текстовую версию диалога вместе с кратким содержанием, сгенерированным искусственным интеллектом. Это нововведение кардинально меняет подход к документированию деловых переговоров, избавляя сотрудников от необходимости вести ручные записи или повторно прослушивать записи.

Особенностью решения является его универсальность — любой участник разговора может активировать функцию расшифровки, при этом результаты автоматически рассылаются всем собеседникам. Звонок можно инициировать непосредственно из чата мессенджера, а в процессе общения легко добавлять новых участников из своей контактной книги.

Разработчики уделили особое внимание единообразию интерфейса, который остается неизменным во всех версиях — десктопной, мобильной и веб-версии.

Антон Проценко, руководитель ИИ-направления Яндекс 360, подчеркивает, что компания создала не просто инструмент транскрибации, а комплексное аналитическое решение. Система не только дословно записывает разговор, но и выделяет ключевые тезисы и договоренности, формируя готовый отчет для участников.

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Помимо основной функции, мессенджер предлагает богатый набор инструментов для продуктивной работы: демонстрацию экрана в сверхчетком 4К-разрешении, параллельный текстовый чат во время звонка, а также функцию «поднять руку» для упорядочивания групповых дискуссий.

Для корпоративных пользователей особенно ценной станет функция «Федерация», создающая защищенное информационное пространство для нескольких организаций.

Это решение не только обеспечивает безопасность переговоров, но и упрощает поиск нужных специалистов среди партнерских компаний — найти бухгалтера или менеджера проекта из дружественной организации становится так же просто, как и коллегу из своего отдела.

В ближайших обновлениях разработчики обещают дополнительные удобства, включая интеллектуальную систему оповещений о входящих вызовах, которая будет выводить рингтон на компьютерные динамики при подключенных наушниках, помогая не пропустить важный звонок.