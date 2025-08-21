Количество проектов российских ИТ-компаний, экспортируемых в страны Глобального Юга, за первую половину 2025 года на 5–10% превысило показатель за весь 2024-й. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании «ТеДо». По данным Центробанка, объем экспорта компьютерных услуг в этот период перевалил за $1,2 млрд (против $1,1 млрд годом ранее).

Unsplash

На Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Африке особый интерес вызывают продукты цифровизации, консалтинга и облачных сервисов. В частности, в Иране, Эфиопии и Египте отмечен всплеск запросов на системы защиты от киберугроз.

По прогнозу «ТеДо», к 2028 году доля доходов отдельных отечественных разработчиков от продаж в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии может достичь свыше 30%. Это связано с более гибкими регуляторными нормами в этих регионах и увеличением спроса на цифровые инструменты.

В фонде развития кибербезопасности «Сайберус» также фиксируют растущий интерес к российским решениям в области информационной безопасности в странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Разработчик видеоконференцсвязи Vinteo считает прогноз о 30% доле выручки оптимистичным, отмечая, что после ограничений на западных рынках Глобальный Юг стал приоритетом для экспансии. Эксперт по международному маркетингу Лениза Мухаметзянова указала на активный выход российских стартапов в Турцию, которая служит хабом для глобального продвижения. Однако она предупредила о вызовах: на восточных рынках от переговоров до контрактов проходят годы, а в Иране проекты приостановлены из-за недавних военных событий.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев прогнозирует рост поставок на юг в 2025 году на уровне 5%. При этом точные данные могут отсутствовать, поскольку операции часто проводятся через дочерние структуры с альтернативными схемами расчетов, избегающими санкций и официальной фиксации.