Российский ИТ-рынок начал собираться вокруг крупных игроков: за полгода компании провели 33 сделки M&A на $829 млн. Покупка готовых технологий и команд становится для бизнеса быстрее и выгоднее самостоятельной разработки.

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В 21 из 28 сделок с раскрытой долей покупатель получил более 50% компании, в девяти — 100%. Основной объем рынка пришелся на две операции: «Т-Технологии» приобрели «Авто.ру», а «Сбер» — долю в «Элементе». Таким образом, рынок характеризуется не столько миноритарными инвестициями, сколько переходом контроля над активами.

Консолидация идет и через объединение активов. VK Tech и Yandex B2B Tech обсуждают создание совместного предприятия в облачных технологиях, продуктах для бизнеса и ИИ. Для крупных игроков такой формат позволяет разделить капитальные и операционные затраты в сегментах с высокой стоимостью инфраструктуры.

По оценке руководителя практики стратегии, M&A и IPO «Акселератора ФРИИ» Станислава Завершинского, наибольший потенциал для объединения сейчас сосредоточен в облачных технологиях и ИИ. Высокие затраты на дата-центры, графические процессоры и электроэнергию повышают экономическую привлекательность покупки готовых активов и объединения инфраструктуры.

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Еще одним драйвером становится сужение возможностей для импортозамещения. Базовые ниши уже заняты, поэтому крупные компании получают технологии и клиентские базы через приобретение действующих игроков. Одновременно спрос смещается в сторону комплексных систем, способных заменить несколько зарубежных продуктов. Это создает условия для дальнейшего укрупнения поставщиков.

Рост M&A наблюдается и за пределами ИТ. В первом полугодии объем сделок с российскими активами превысил $24 млрд, причем 42,2% денежного объема пришлось на операции с государственным участием. В мировом технологическом секторе стоимость M&A за первые пять месяцев года выросла на 67%, до $420 млрд, по данным PwC.

Потенциал дальнейшей консолидации ограничивают стоимость капитала, антимонопольное регулирование и сложность интеграции активов. При сокращении числа независимых компаний рынок может перейти от большого числа относительно небольших сделок к более редким операциям с крупными активами. Для ИТ это означает усиление роли нескольких системообразующих игроков и рост конкуренции за оставшиеся независимые технологии.

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