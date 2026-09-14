Российский ИТ- и телеком-рынок завершает период ускоренного импортозамещения и переходит к более жесткой оценке эффективности вложений. Компании все больше смотрят на денежный поток, долговую нагрузку и окупаемость инвестиций, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) «Эволюция: от экспансии к эффективности». Аналитики изучили отчетность 40 игроков за 2023−2025 годы.

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Исследование показало, что разрыв между компаниями увеличился. Одни продолжили вкладываться в дата-центры, искусственный интеллект и подготовку к 5G, тогда как другие начали сокращать инвестиции из-за дорогого финансирования и растущих процентных платежей.

По прогнозу НРА, к 2030 году российский ИТ-рынок может вырасти до 6,6 трлн руб. при среднем темпе около 11% в год. В консервативном сценарии рост замедлится примерно до 8% из-за слабого спроса, сокращения ИТ-бюджетов заказчиков и сохраняющихся сложностей с импортозамещением в отдельных нишах. Рынок связи за тот же период может прибавлять по 4−5% в год и достичь 2,76 трлн руб.

Операторы «большой четверки» в 2026 году могут увеличить капитальные расходы на 8−10%, примерно до 460 млрд руб. Деньги в первую очередь пойдут на отложенное обновление LTE-инфраструктуры и подготовку к 5G. В 2027 году НРА ожидает дальнейшего роста вложений — до 580 млрд руб., если ключевая ставка опустится ниже 13%.

IT-компании с инвестициями ведут себя осторожнее. В софтверном сегменте отношение капитальных затрат к операционному денежному потоку достигло 88%, после чего рост показателя остановился. В дальнейшем он может удерживаться в диапазоне 85−90%, у интеграторов — 70−80%, тогда как платформы вроде «Яндекса» продолжат инвестировать около 10–12% выручки.

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Дополнительным ограничением стала инфраструктура. Около 86% мощностей российских дата-центров сосредоточено в Московском регионе, где возможности для подключения новых объектов уже ограничены. Поэтому дальнейшее развитие ИИ-инфраструктуры все сильнее зависит не только от стоимости финансирования, но и от доступной энергетической мощности.

Еще два ограничения — дефицит кадров и качество отечественного ПО. По оценке НРА, отток специалистов достигает 10−20%, а пользователи российских программных решений по-прежнему сталкиваются с ограниченной функциональностью и сложностями при интеграции.

Несмотря на ограничения, участники рынка ждут нового инвестиционного цикла. Операционный директор «Базиса» Ирина Сенатская прогнозирует рост IT-рынка на 10−12% в год и его увеличение примерно до 7 трлн руб. к 2030 году. Директор по производству «Диасофта» Юрий Дручинин ожидает, что следующую волну вложений обеспечат развитие ИИ-инфраструктуры, национальных моделей и программных решений вокруг них.

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