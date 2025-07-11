Правительство России не поддержало инициативу депутатов о запрете рекламы услуг астрологов, магов и других эзотерических практик, указав на юридическую неопределенность и неэффективность предложенных мер. Это следует из отзыва, на который обратили внимание «Ведомости».

Freepik

В апреле группа депутатов внесла законопроект, предусматривающий запрет рекламы услуг астрологов, ведьм, духовных наставников, магов, нумерологов, рунологов, тарологов, хиромантов и других подобных практик. Под эзотерическими услугами понимались духовные, ритуальные и обрядовые практики, не связанные с деятельностью законных религиозных организаций в России.

В правительстве отметили, что перечисленные в законопроекте лица не подпадают под предмет регулирования закона о рекламе, в который предлагались изменения. Формулировки проекта названы не соответствующими принципу юридической определенности, что может привести к их неверному толкованию и применению.

Кроме того, документ не разделяет мошеннические практики и легальные услуги, не нарушающие законы, общественный порядок и моральные нормы. Это может создать «правовой дисбаланс», считают в правительстве. Также указывается, что реклама эзотерических услуг может быть оформлена так, чтобы обойти предложенные ограничения, что делает инициативу неэффективной.

Читайте также Эзотерики стали уходить в даркнет на фоне возможных ограничений рекламы их услуг

Действующий закон о рекламе уже предусматривает ответственность за ложную информацию, в том числе в рекламе эзотерических услуг, добавили в отзыве.

Юрист корпоративной практики Key Consulting Group Татьяна Пак отметила, что в условиях появления новых форматов услуг жесткая классификация быстро устаревает. Партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов согласился, указав на сложности правоприменения. Федеральная антимонопольная служба может выдать предписание за рекламу эзотерических услуг, но лицо, чьи услуги продвигались, может оспорить решение, заявив, что он, например, шаман, а не маг, и шаманов в перечне нет, пояснил Горбунов.

Один из разработчиков проекта, депутат Нина Останина сообщила «Ведомостям», что законопроект будет доработан. Обсуждение дальнейших шагов пройдет с комитетом Госдумы по экономической политике и профильным комитетом по информационной политике.