Экстрасенсы и тарологи массово переходят в даркнет, сообщают «Известия». В газете обнаружили около тысячи постов с рекламой магических услуг, включая гороскопы и гадания на таро. Ситуация связана с потенциальным ужесточением законодательства о рекламе эзотерических услуг.

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На форумах теневого интернета открываются темы для создания натальных карт и раскладов, а некоторые пользователи предлагают курсы тарологии. Цены варьируются от 3 тыс. до 20 тыс. рублей, причем администрация форумов взимает до 30% от дохода или фиксированную плату за размещение. Для привлечения клиентов проводятся конкурсы, например, розыгрыш $50 за «самый оригинальный эзотерический ритуал».

Переход в даркнет вызван ужесточением законодательства. В апреле 2025 года в Госдуму был внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг, включая услуги магов, ведьм и экстрасенсов, с целью защиты от «дезинформации и манипуляций».

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Инициатива пока не предусматривает регулирование теневого сегмента интернета, однако в перспективе планируется ввести эти корректировки, рассказал газете один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко.

Адвокат Владимир Гончаров считает, что реклама в даркнете может квалифицироваться как мошенничество, а администраторам форумов может грозить заключение вплоть до пожизненного за создание ОПГ и вовлечение в преступную деятельность несовершеннолетних.

Ранее «Инк.» разобрался, как устроен рынок эзотерических товаров, и как на них зарабатывают маленькие лавки и крупные сети.