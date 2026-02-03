Российская киноиндустрия активно ищет новые пути на международной арене в условиях изменившейся географии сотрудничества. Как отмечает директор по международному развитию киностудии «Союзмультфильм» Катерина Пшеницына, сегодня главным экспортным продуктом отечественного кинематографа стала анимация, особенно полнометражные проекты для мирового кинопроката.

Анимационные сериалы из России тоже находят свою аудиторию за границей, но их финансовые результаты и география распространения заметно скромнее, чем у полнометражных анимационных фильмов. Что касается игрового кино, то здесь картина другая, говорит эксперт.

Основными рынками сбыта для российского игрового кино стали страны так называемой новой географии. Речь идет о государствах Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки, а также о Сербии и Турции.

Самой сложной оказалась ситуация с экспортом игровых телесериалов. Эти проекты исторически были ориентированы на европейский рынок и крупные международные стриминговые сервисы. Сегодня продать за рубеж даже очень успешный художественный сериал стало чрезвычайно сложной задачей.

На фоне ограничений традиционного ТВ цифровое пространство выглядит для российского контента более доступным и гибким. Диджитал-дистрибуция рассматривается как главное окно в мир, поскольку она не связана жесткими правилами комплаенса, как эфирные каналы. Экосистема интернета устроена органичнее: если контент заинтересует алгоритмы платформ, он получает виральное распространение и сам находит свою нишу среди зрителей.

Эта ситуация выдвигает на первый план необходимость системной государственной помощи для продвижения за рубежом. Финансовая поддержка в виде маркетинговых субсидий могла бы стать ключевым инструментом, отмечает Пшеницына. Покорение новых рынков — это не просто продажа прав, а кропотливая работа по локализации и интеграции, которая требует значительных инвестиций.

Эксперт констатировала, что значительная часть мер господдержки, разработанных до 2022 года, в текущих условиях перестала работать. Причиной она назвала кардинальное изменение географии экспорта и сокращение финансовых объемов лицензионных сделок.

По мнению Пшеницыной, основное обоснование для предоставления маркетинговых субсидий сегодня — это необходимость закрепиться на тех немногих зарубежных рынках, которые остаются открытыми для российского контента. Эксперт подчеркнула, что количество таких стран сократилось, и для удержания на них позиций требуются весомые рекламные бюджеты.

Помимо прямой финансовой поддержки, действенным инструментом оказываются специализированные бизнес-миссии. Речь идет о целевых поездках в страны, где российские кинопроизводители ранее не работали или были представлены слабо.

Такие инициативы, например те, что на регулярной основе организует Агентство креативных индустрий, выполняют сразу несколько важных задач. Они позволяют устанавливать прямые деловые контакты с локальными игроками, изучать специфику новых рынков изнутри и оценивать их потенциал. Для лидеров отрасли, таких как киностудия «Союзмультфильм», участие в подобных миссиях уже доказало свою эффективность и принесло ощутимые практические результаты.

