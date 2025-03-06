Платформа омниканального маркетинга Calltouch, банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru обновили индекс здоровья российского бизнеса и подвели итоги последнего квартала 2024 года. По данным анализа, в топе самых быстро развивающихся отраслей за этот период — образование, культура и кино. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Индекс здоровья российского бизнеса ― это проект-исследование, в котором собраны и обобщены данные по оборотам, рынку труда, спросу, покупательской способности, эффективности маркетинговых каналов, жизненному циклу компаний по разным отраслям.

В четвертом квартале 2024 года этот показатель составил 66 баллов. Средний бизнес закончил квартал с индексом 80 баллов (+20 баллов относительно 2023 года), малый — набрал 61 балл (+14), а микропредприятия — 58 баллов (+6).

Эксперты объясняют быстрый рост тем, что люди стали больше вкладываться в профессиональное образование, повышение квалификации и развитие навыков. Они отметили, что две трети опрошенных проходят дополнительные курсы с карьерными целями.

При этом, обороты компаний в сфере образования показали падение на 0,43%. Также снизилось и количество регистраций бизнеса (-5,67%) и число вакансий (-9%). В 2024 году отмечался тренд на консолидацию рынка онлайн-образования. Сейчас его практически делят между собой пять крупных игроков.

Также отмечено, что запуск онлайн-школ стал сложнее и дороже. Это привело к падению количества регистраций. Однако, небольшие школы по-прежнему развиваются, например в сегменте детского образования.

При этом медианная заработная плата выросла на 12% и составила 68 978 руб. Несмотря на ее увеличение, повышение ключевой ставки привело к удорожанию дополнительного обучения. Люди стали внимательнее выбирать программы, оценивать качество и выбирать небольшую стоимость.

Индекс здоровья компаний в сфере культуры и искусства по итогам четвертого квартала 2024 года составил 57 баллов. Индекс среднего бизнеса 43 — балла (+15 баллов), малого — 65 баллов (+23), у микропредприятий — 62 балла с небольшим падением (-1 балл).

Эксперты отмечают также положительную динамику рынка искусства, который достиг объема $50,3 млн. Сейчас активно открываются новые художественные салоны, галереи и проводятся выставки.

В этом сегменте растет доля малого бизнеса. По данным банка «Точка», количество регистраций новых компаний выросло на 11,99%, а обороты игроков рынка — на 4,79%.

Директор по исследованиям hh.ru. Мария Игнатова сообщила, что в креативной индустрии занято почти 5 млн человек. В сфере создания арт-контента, в которой сосредоточены небольшие студии и продюсерские центры, в четвертом квартале количество вакансий сократилось на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом, она отметила, что в сегменте растет медианная зарплата. Ее размер увеличился на 22% и составил 64 856 руб.

Несмотря на быструю цифровизацию многих культурных объектов и сфере производства аудио-визуального контента, в их штатном расписании до сих пор не предусмотрено наличие специалистов по продвижению, digital-маркетингу и рекламе. Их функции выполняют другие сотрудники или сторонние специалисты, что и ведет к снижению количества вакансий.

Киноиндустрия во втором квартале 2024 года вошла в топ быстрорастущих отраслей. К концу года она сохранила свое положение с индексом здоровья 62 балла. При этом, показатель средних компаний составил только 38 баллов (-32 балла по сравнению с четвертым кварталом 2023 года), малого бизнеса — 74 балла (+26), микропредприятий — 75 баллов (+4).

По данным банка «Точка», за последние три месяца 2024 года количество регистраций бизнеса в сфере кино выросло на 27,58%, а обороты компаний увеличились на 4,62%. По мнению data-журналиста банка Юлии Криган, такой рост связан с изменением отношения к российскому кинематографу как внутри страны, так и за ее пределами.

Недавно крупнейшие онлайн-кинотеатры России возобновили переговоры с некоторыми голливудскими киностудиями. Они пытаются договориться о возвращении их библиотек и о доступе к премьерным проектам. По мнению экспертов, это будет зависеть от политический обстоятельств и преодоления экономических препятствий.