АО «Камея» планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве немецкого концерна Volkswagen AG из-за непогашенного долга в 16,9 млрд руб., €40,05 тыс. и 119 тыс. руб. судебных издержек. Об этом российская компания сообщила в федеральном реестре юридически значимых сведений, передает «Коммерсантъ». Задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июля 2024 года, которое вступило в силу.

Unsplash

Долг возник в результате разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на мощностях АО «Автомобильный завод НАЗ» (бывший ООО «Автозавод ГАЗ»). Права требования к немецкому концерну «Камея» приобрела у НАЗ за 120 млн руб. по договору цессии (передачи права требования долга), заключенному в марте 2025 года.

Представители Volkswagen AG пытались оспорить эту сделку, ссылаясь на нормы права Швейцарской Конфедерации и отсутствие согласования с должником, но Арбитражный суд Нижегородской области отклонил их доводы, подтвердив экономическую обоснованность цены с учетом санкций ЕС.

В ходе предыдущего разбирательства нижегородский арбитраж в марте 2023 года наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», что могло помешать продаже бизнеса. Однако в апреле ограничения частично сняли, а в мае концерн завершил сделку по передаче активов ООО «Арт-Финанс» (ныне ООО «АГР Холдинг») за €125 млн, как указано в отчетности Volkswagen.

Читайте также Российское подразделение Microsoft запустило процедуру банкротства

Юристы оценивают шансы на возбуждение банкротного дела как невысокие. Партнер практики разрешения споров Birch Legal Евгений Орешин отметил, что суды трижды отказывали в аналогичных попытках против иностранных компаний, поскольку требуется доказать ряд обстоятельств, и процедура не запускается автоматически. Юрист White Stone Игорь Ширин указал, что для банкротства с иностранным элементом необходимо наличие в России основного бизнеса, имущества или представительства должника, чего у Volkswagen AG, по его мнению, нет после продажи активов.

В то же время партнер Novator Legal Group Илья Сорокин предположил возможность наличия у концерна дебиторской задолженности (права требования к должникам) в России. Советник практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Марк Васьковский обратил внимание на возможные претензии к активам дилера Porsche: в апреле судебный пристав запрещал отчуждение долей в ООО «Порше Центр Москва» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд», хотя арест позже сняли, а «Камея» оспаривает действия пристава в суде.