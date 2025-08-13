АО «Камея» планирует подать в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве немецкого концерна Volkswagen AG из-за непогашенного долга в 16,9 млрд руб., €40,05 тыс. и 119 тыс. руб. судебных издержек. Об этом российская компания сообщила в федеральном реестре юридически значимых сведений, передает «Коммерсантъ». Задолженность подтверждена решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июля 2024 года, которое вступило в силу.
Долг возник в результате разрыва соглашения о контрактной сборке автомобилей Skoda и Volkswagen на мощностях АО «Автомобильный завод НАЗ» (бывший ООО «Автозавод ГАЗ»). Права требования к немецкому концерну «Камея» приобрела у НАЗ за 120 млн руб. по договору цессии (передачи права требования долга), заключенному в марте 2025 года.
Представители Volkswagen AG пытались оспорить эту сделку, ссылаясь на нормы права Швейцарской Конфедерации и отсутствие согласования с должником, но Арбитражный суд Нижегородской области отклонил их доводы, подтвердив экономическую обоснованность цены с учетом санкций ЕС.
В ходе предыдущего разбирательства нижегородский арбитраж в марте 2023 года наложил арест на российские активы Volkswagen AG, включая доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», что могло помешать продаже бизнеса. Однако в апреле ограничения частично сняли, а в мае концерн завершил сделку по передаче активов ООО «Арт-Финанс» (ныне ООО «АГР Холдинг») за €125 млн, как указано в отчетности Volkswagen.
Юристы оценивают шансы на возбуждение банкротного дела как невысокие. Партнер практики разрешения споров Birch Legal Евгений Орешин отметил, что суды трижды отказывали в аналогичных попытках против иностранных компаний, поскольку требуется доказать ряд обстоятельств, и процедура не запускается автоматически. Юрист White Stone Игорь Ширин указал, что для банкротства с иностранным элементом необходимо наличие в России основного бизнеса, имущества или представительства должника, чего у Volkswagen AG, по его мнению, нет после продажи активов.
В то же время партнер Novator Legal Group Илья Сорокин предположил возможность наличия у концерна дебиторской задолженности (права требования к должникам) в России. Советник практики разрешения споров «Косенков и Суворов» Марк Васьковский обратил внимание на возможные претензии к активам дилера Porsche: в апреле судебный пристав запрещал отчуждение долей в ООО «Порше Центр Москва» и ООО «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд», хотя арест позже сняли, а «Камея» оспаривает действия пристава в суде.