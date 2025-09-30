Сектор малого и среднего бизнеса (МСП) в машиностроении за последние три года показал рекордную динамику: выручка компаний выросла на 84%, превысив 4,6 трлн руб. Об этом «Инку» сообщили в пресс-службе Корпорации МСП. При этом число предприятий увеличилось на 14,4% — сегодня их более 46 тыс.

Рост МСП в машиностроении выглядит особенно показательно на фоне общей картины по рынку: ежегодный прирост компаний в отрасли достиг 5%, что выше средних темпов по сегменту МСП в целом (12,7% за три года). Сказывается совокупность факторов — уход зарубежных производителей, спрос на отечественную продукцию и активные программы поддержки. В результате малые и средние машиностроительные компании не только выживают, но и стабильно работают дольше коллег из других сфер: их средний возраст — почти 10 лет против 7,7 года в среднем по сектору.

За три года МСП в этой отрасли получили через Национальную гарантийную систему порядка 196 млрд руб. финансирования. Почти половина предприятий воспользовалась инструментами Корпорации МСП — от льготных кредитов до поручительств, что позволяет запускать новые проекты без критической нагрузки на баланс.

География таких компаний распределена неравномерно: больше всего их сосредоточено в Центральном ФО (35%), Приволжском (20,5%) и Северо-Западном (14%). В топе регионов Москва и Санкт-Петербург, за ними следуют Московская, Свердловская и Челябинская области, Татарстан и Нижегородская область.

Интересно и распределение по масштабу бизнеса: почти 84% предприятий — это микробизнес, малых компаний 13,6%, а средних всего 2,6%.

Для сравнения, в среднем по сектору МСП микробизнеса более 96%. Таким образом, в машиностроении заметно выше доля малых и средних игроков, способных брать на себя крупные проекты.

Примеры компаний показывают практическую пользу господдержки. Так, «Промсервис» из Ульяновской области получил 30 млн руб. на разработку электроприводов для ЖКХ, которые заменили импортные аналоги и позволили снизить расходы потребителей. НПП «Квант» из Удмуртии привлек 15 млн руб. на производство автоматических установок для сварки. Оба проекта демонстрируют, что ниша для технологичных решений в машиностроении открыта и для малого бизнеса, если есть доступ к финансированию и гарантии.