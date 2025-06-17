В России зафиксирован значительный рост сектора малого и среднего предпринимательства. Как сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью ТАСС, количество субъектов МСП в стране приблизилось к отметке 7 млн.

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По словам представителя Минэкономразвития, малый и средний бизнес демонстрирует устойчивую положительную динамику. В настоящее время в этом секторе экономики занято порядка 30 млн россиян.



Особенно впечатляющим стал вклад МСП в валовой внутренний продукт страны, достигший 22% или 35 трлн руб. Этот показатель стал рекордным за последние семь лет.

Илюшникова обратила внимание на способность предпринимательского сообщества адаптироваться к вызовам. В период пандемии 2020 года и санкционного давления 2022 года бизнес не только сохранил позиции, но и нашел новые пути развития. Предприниматели успешно перестроили логистические цепочки, освоили освободившиеся рыночные ниши и активно включились в процесс импортозамещения.

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Перед правительством стоит амбициозная задача — обеспечить рост доходов в секторе МСП, который должен опережать увеличение ВВП страны на 20%.

Согласно последним данным Минэкономразвития, по состоянию на первый квартал 2025 года в России зарегистрировано более 6,7 млн субъектов малого и среднего бизнеса. Это максимальное значение с момента создания специализированного реестра в 2016 году.

Эксперты отмечают, что такие показатели свидетельствуют о возрастающей роли предпринимательства в экономике страны и его способности становиться драйвером роста даже в непростых внешних условиях.