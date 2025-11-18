Цифровая безопасность становится для российского пользователя ключевым фактором при выборе онлайн-сервисов. Эксперты индустрии — участники дискуссии «Экономика доверия: как безопасность клиентов стала главным активом бизнеса» на SOC-форуме ГК «Солар» отмечают кардинальные изменения в поведении пользователей, которые теперь отдают предпочтение надежности и защищенности вместо исключительно низких цен.

Freepik

Тренд на безопасность подтверждается статистикой: все больше пользователей задумываются о защите своих персональных данных при использовании онлайн-сервисов. Глава «Солара» Игорь Ляпунов привел простой пример, предложив людям в зале представить свою первую реакцию на предложение пусть даже уже известного им интернет-магазина заполнить форму с персональными данными и поделиться там информацией о кредитной карте. Первая реакция уже у очень многих — настороженость. Из чего следует, что потребители стали куда более осознанно подходить к выбору цифровых продуктов, уделяя особое внимание вопросам информационной безопасности (ИБ).

Председатель правления компании — разработчика технологий для «умного» дома Rubetek Екатерина Лапшина, эксперт в сфере B2C-бизнеса, отмечает рост тревожности пользователей в цифровой среде. По ее словам, современные потребители высоко ценят заботу компаний о безопасности их данных и рассматривают информационную безопасность как неотъемлемую часть клиентоориентированного подхода.

Она тоже обратилась к залу и предположила, что сегодня каждый из присутствующих наверняка имел дело если не с крупной хакерской атакой, то с бытовым цифровым мощенничеством точно: просьбы перевести денег «друзьям», ссылки с вирусом в электронной почте и так далее.

Ее предположение подтверждают свежие данные исследования «Сбера» и Rambler&Co — за последний год с мошенничеством в интернете столкнулись почти все россияне — 96% отметили разные попытки обмана.

Лапшина убеждена, что в обществе к киберзащите должно быть такое же отношение как к финансам. Ей импонирует тренд на финансовую грамотность, и эксперт считает, что люди «вступили в эру, когда цифровая гигиена и цифровая безопасность должны уже тоже стать частью скилов базового набора живого сознательного человека».

А для бизнеса, по ее мнению, забота о том, чтобы оценить за клиента какие-то риски и подсказать ему, как находиться в безопасности, — это часть ответственности за потребителя.

Читайте также Треть россиян ждут защиты от мошенников с помощью ИИ — опрос

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в свою очередь проводит параллель между специалистами по информационной безопасности и врачами. Он подчеркивает, что, как и в медицине вопросы лечения, вопросы кибербезопасности становятся актуальными именно в момент возникновения угроз.

«За последние годы Россия накопила уникальный опыт в обеспечении информационной безопасности как для бизнеса, так и для государства», — добавил он.

И здесь он уже сравнил работу кибербезопасников с трудом тех, кто служит в силовых ведомствах.

Более того, не только обычные пользователи, но и руководители компаний начинают осознавать критическую важность информационной безопасности. По словам экспертов, для СЕО кибербезопасность выходит на первый план из-за репутационных рисков, которые могут стать фатальными для бизнеса. Осеевский уточняет, что и он как глава компании, непосредственно занимающейся ИБ, в первую очередь ощущает ответственность, ведь «от твоих профессиональных действий зависит, в общем-то, судьба людей, их бизнеса да и государства».

Он рассказал также, что «Ростелеком», один из крупнейших российских операторов связи, готовится представить разработку комплексного решения по обеспечению безопасности для своих клиентов. Это свидетельствует о том, что ведущие отечественные компании осознают важность защиты данных и готовы инвестировать в развитие систем информационной безопасности.