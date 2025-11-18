За последний год с мошенничеством в интернете столкнулись почти все россияне — 96% отметили разные попытки обмана. Чаще всего злоумышленники использовали телефонные звонки (51%), сообщения в мессенджерах (25%) и электронную почту (15%). Редко встречались поддельные приложения (3%) и другие схемы (2%), говорится в результатах совместного исследования «Сбера» и Rambler&Co.

Freepik

Хотя угроз много, серьезно пострадали не так много людей: 3% переводили деньги на мошеннические счета, столько же скачивали вредоносные файлы, а 2% вводили данные карт на фишинговых сайтах. При этом 85% опрошенных и их родственников не потеряли деньги напрямую.

Для защиты россияне чаще всего пользуются определителями номера (38%) и антивирусами (24%), говорится в опросе 150 тыс. человек.

Треть респондентов (34%) видит в искусственном интеллекте помощь для борьбы с мошенниками. 33% считают, что ИИ сможет автоматически останавливать незаконные действия, 30% надеются на развитие фильтров и блокировок, а 22% — на быстрое выявление схем обмана.

Проблемы кибербезопасности касаются не только частных лиц: каждый пятый сообщил о кибератаках на работе или в учебе. Самые частые последствия — кража данных (25%) и остановка бизнес-процессов (19%).

Российские власти стараются бороться с мошенниками. Так, с 1 сентября 2025 года в стране действует закон об обязательной маркировке телефонных вызовов для бизнеса. И за первый месяц его работы общее количество спам-звонков в стране сократилось на 25–30%. Конкретно у «Билайна» этот показатель снизился на 29%, у Tele2 — на 25%, аналогичную положительную динамику подтвердили в «Мегафоне», не предоставив четких данных.